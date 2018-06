Brokolicová káva: Vědci našli způsob, jak si zamilovat zeleninového outsidera

K překvapivému kroku je dovedly výzkumy, ze kterých se zjistilo, že dospělí Australané nejsou schopni sníst doporučovaný počet denní dávky zeleniny.



Zatímco některé druhy ovoce a zeleniny se dají využít při odšťavňování, brokolice až dosud svoje uplatnění mimo přímou konzumaci nenašla. Přestože brokolice je výborným zdrojem vlákniny, vitaminů C, K, A, B6, hořčíku či draslíku, mnoho lidí ji odmítá kvůli jejímu ne příliš atraktivnímu vzhledu a chuti.



V podobě prášku by však mohla zafungovat. Přibližně dvě polévkové lžíce prášku jsou srovnatelné s jedním kusem zeleniny. Podle vědců jej lze přidat nejen do kávy, ale i do hladké mouky nebo s ním zahustit polévku.



Dobrou zprávou je, že při výrobě prášku z brokolice se využije celý kus zeleniny, včetně stonků. Snahou je zachovat co největší množství původní barvy, chuti a živin. Ve výsledku tak v této podobě může být brokolice ještě mnohem zdravější, než když ji vaříme.



Zatím se brokolicová káva, kdy základem je espreso, do které se přidává horké mléko a navrch se nasype brokolicový prášek, testuje v kavárně v Melbourne. Cílem je proniknout s práškem na spotřebitelský trh.



Odborníci jsou přesvědčeni, že by mohlo jít o nový trend v oblasti zdravé výživy, a zároveň s tím půjde i o podporu zemědělců.

