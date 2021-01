Češi míří na Zanzibar. Ráj v Tanzanii nabízí odpočinek i úchvatnou podívanou

Už vás nebaví každodenní změny a omezování? Zimní počasí vám na náladě nepřidává? Chcete se opět rozlétnout do světa a cítit se svobodně? Vydejte se na Zanzibar. Dovolenou v Tanzanii volí čím dál více Čechů, a to nejen kvůli tomu, že do země lze vycestovat bez negativního testu na Covid-19, ale i kvůli krásám, které Zanzibar nabízí.

Zdroj: Redakce