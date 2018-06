Český vampýr Tobiáš byl kulhavý obr. Jaká další tajemství vydala jeho kostra?

"Víme, že zemřel okolo 50. roku věku, a víme, že zemřel někdy v dubnu nebo v květnu. Zkrátka dříve, než začalo léto," vysvětluje Vít Štrupl, ředitel centra Brána Trojzemí. Jak muž zemřel, ani proč byl tak neobvykle pochován, odborníci nevědí. "To bylo jedno z tajemství, které se nepodařilo odhalit a které si Tobiáš ponechal," dodal Štrupl. Možností se ale nabízí více. Podobným způsobem byli pohřbíváni vrazi a další zločinci, ale i lidé jiné víry nebo ti, kteří přišli z daleka a místní je dobře neznali…

Kostru archeologové objevili při průzkumu prováděném kvůli revitalizaci hrádeckého náměstí a přilehlých ulic. Ležela jen asi 20 centimetrů po povrchem Kostelní ulice, kousek od středověké hřbitovní zdi. U hlavy a u nohou měl nebožtík kameny a u lokte jeho pravé ruky ležely čtyři mince, stříbrné pražské groše z doby krále Jana Lucemburského. Pomohly určit, že žil ve druhé třetině 14. století.

"Je potřeba říct, že ve 14. století se rodová jména nepoužívala, natož aby se dědila. Nicméně my jsme si chtěli pozůstatky nějak pojmenovat," vysvětlil Štrupl. Odborníkům se nyní podařilo zrekonstruovat podobu hrádeckého vampýra. Vypadá opravdu dost podobně, jako bývají zobrazování upíři v klasických hororech…Hrádecký vampýr byl na svou dobu nezvykle vysoký. Měl robustní postavu a měřil asi 170 centimetrů. Zjistilo se také, že trpěl artrózou a zřejmě mírně kulhal. Analýzou DNA se podařilo zjistit i to, že genetičtí příbuzní muže nalezeného v Hrádku většinou žijí na Balkáně, a to v Albánii. "To ještě nutně neznamená, že on z Albánie pocházel nebo že odtamtud přišel," podotkl ředitel Brány Trojzemí. Porovnáním výsledků analýzy DNA s databází Ysearch.org se dokonce podařilo objevit i žijícího příbuzného. Od jeho příjmení získal vampýr jméno Tobiáš.

