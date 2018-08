Cesta Lubora Kemzy do Indonésie a zpět. - 1 čast: Cesta tam

Letiště Václava Havla



Supermarket Billa a restaurace Praha v odbavovací zóně jsou - v porovnání s ostatními možnostmi na Letišti Václava Havla - vítaným zjevením z jiného světa. Jídlem a pitím si plníme břicha i batohy. Kdoví, kdy se zase budeme moci najíst. Jsa přestupový panic, rezervoval jsem letenky podle doporučení letenkového serveru, který nabídl spoj s jednou hodinou a třiceti pěti minutami na přestup mezi letadly na Letišti Heathrow. Jak jsem se posléze dozvěděl, je na přestup třeba hodina a půl. Jídlo tam tedy určitě nestihneme.

První část cesty poletíme letadlem A320 British airways ve třídě Euro Traveller.

Sedadla jsou pohodlná, ale - jak již dopředu víme - v ceně letenky není žádné občerstvení, je možné si pouze objednat z katalogu M&S. Odlétáme naštěstí na minutu přesně. Snad tedy přestup zvládneme.

Letiště Heathrow



Nabízet letenky s přestupem mezi terminály s rozmezím 1:30 je vražda. Doklusali jsme tři minuty před uzavřením gate. Z terminálu 3 na Terminál 5 je třeba nejdříve nastoupit na autobus, který jede čtvrt hodiny. Poté projít kontrolou (tekutiny jsme samozřejmě zapomněli dát do pytlíků a na ruční kontrole se akorát střídaly směny), následně vlakem a pak ještě pěšky ke gate. Jako orienťák ale super.

BA A380 World Traveller



Na horní palubě, uprostřed na čtyřsedadlu je sice dost místa na nohy směrem dopředu, ale u levých sedaček je bedýnka s IFE (InFlight Entertainment). Ta zabírá třetinu místa pod přední sedačkou, takže musíte mít nohy tak blízko u sebe, že si pořádně neodpočinete. Rovněž do boku je místa méně, než v A320. IFE je fajn, bohužel nám však po cestě třikrát spadnul operační systém, což je dost otravné. S jídlem v letadle jsme byli spokojeni - dobrá večeře i snídaně. Nealka a vína neomezeně. Polštář, deka a sluchátka na nás již čekali na našich sedadlech. Maska na oči a špunty do uší bylo možné si zdarma vyžádat.

Pro cestu nazpátek jsme si raději připlatili za twin sedadla - což jsou dvě sedadla spojené v jedno - na horní palubě u okna. Cena za obě sedadla byla 3 600,- tedy skoro polovina ceny letenky za tuto část cesty. Sedadla mají navíc na straně poličku s úložným prostorem a trochou místa mezi sedačkou a poličkou navíc. IFE bedýnky však mají před sebou obě sedadla. Bohužel. Zklamání.

Letiště Changi



Údajně nejhezčí letiště na světě. Za mě je to letiště, kde létají Indové a Japonci na koberci (na čtyřkolkách a skútrech). Koberec je snad s výjimkou záchodů natažen po celém letišti včetně podlahy meziterminálových vlaků. Příjemné je, že je možné vyjít z budovy do ohraničených prostor na střeše a být tak alespoň na chvíli přímo pod oblohou.

Kromě všudypřítomných terminálů na hodnocení služeb - záchodů, zimních zahrad a pod. je nejzajímavější zjištění, že se zde podařilo integrovat záchod a bidet dohromady přesto, že to evidentně nebyl původní záměr inženýrů. Vydáte-li povel ke spláchnutí příliš brzy, máte rovněž nahozenou řiť.

Jetstar



Z Prahy ani přímo z letiště Changi nelze provést mobilní ani online check-in. Nativní mobilní aplikace hlásí v obou případech nepovolený stát. Fakt by mě zajímalo, jaký stát je povolený. Do Bhútánu se kvůli povolení vydat nechystám. Boarding pass bylo tedy nutné vyzvednout osobně na přepážkách Transfer C. Za přepážkou panuje veselá pracovní nálada. Jedna pracuje a osm čumí do mobilu nebo do blba.

Trochu nás překvapilo, že po nástupu všech cestujících do letadla dál někdo povel vypouštět z klimatizace cyklon B. U JetStar se šetří na všem. Letušky mají místo stejnokrojů černo-oranžová trička a vypadají unaveně. Naštěstí alespoň kapitán vypadá důvěryhodně.

Naše A320 je zřejmě trošku starší, teplé jídlo a voda je však narozdíl od přískoku do Londýna v ceně letenky.

Mezi pasažéry si ještě v odbavovací hale všímáme veliké bandy černochů s muslimskými čapkami. Ve chvíli, kdy vedoucí jejich zájezdů po chvíli letu kráčí na toaletu, nám tělo začíná vyplavovat adrenalin. Když však za sebou při močení nezavřel dveře, pochopili jsme, že tentokrát se bomba odpalovat nebude.

Jáva, Jakarta, Soekarno Hatta (Solární játra)



Konečně je první část cesty za námi. Teď si ještě na imigrační přepážce vzpomenout naše slavné fotbalisty. Po vícedenní cestě to není nic jednoduchého. Vpuštěni.

U prvního bankomatu vybíráme z účtu své miliony. Maximálně lze vybrat 30 stotisícových bankovek, což je necelých pět tisíc korun. Každý bankomat vydává jen jeden typ bankovky. Kombinace bankovek není možná, takže je potřeba si vybrat správný bankomat.

Při vyzvedávání odbavených zavazadel naši skupinu obchází policista se psem, kterému dá cestující i zavazadla očichat. Pokud ale stojíte pět metrů od pásu a děláte, že jste stejným letadlem nepřiletěli, nechají vás jako mne být. Připadám si trošku spiklenecko-pašerácky. Po vyzvednutí zavazadel - ještě před opuštěním budovy - musíme dát zavazadla na další kontrolu. Nakládáme tedy zavazadla na další pás. Markéta zapomněla na foťák a kabelku a normálně prošla. Hmm, tak jo. Úplně jako turistická policie v Egyptě.

U východu z letiště je rozpoutané taxikářské peklo. I Hieronymus Bosch by se divil. Desítky naháněčů různých firem se snaží turisty nahnat na místo, kde jsou taxíky společnosti, od které dostávají provizi. Přesto, že jsme měli objednáno konkrétní BlueBird taxi, nebyla šance do něj nastoupit, protože se v aplikaci doba příjezdu našeho vozu neustále prodlužovala. Po chvilkovém dohadování nám tedy nezbylo nic jiného, než nasednout do taxíku stejné společnosti, kam nás nahnal naháněč. Ptali jsme se raději dopředu na cenu a řidič odpověděl, že jede podle taxametru. Smířili jsme se tedy s tím, že se staneme předměty rychlého zisku taxislužby, nesedli jsme a jedeme. Na taxametru se však při cestě za aktuální cenou zjevila podivuhodná nula, která, pokud by ji řidič aplikoval, by rapidně navýšila cenu. Odhadl jsem to zhruba na desetkrát. Nakonec přesto, že objel půl centra Jakarty zbytečně (na což jsem jej - jsa vystrašen zobrazenou nulou - zoufale několikrát marně upozorňoval) si řekl o téměř stejnou cenu, jaká se mi před nasednutím zobrazovala v aplikaci BlueBirdu. To nás pozitivně překvapilo. Dostal tedy spropitné ve výši poloviny ceny jízdného (celkem nás to vyšlo zhruba na 350 Kč).