Čeští archeologové objevili v Súdánu chrám Merojského království

Zbytky raného chrámu se nacházejí pod základy Týfónia a jsou dokladem raných dějin této lokality, řekl ČTK vedoucí výzkumu Pavel Onderka.

Podotkl, že ze starořeckých pramenů je známo, že již ve 4. století př. n. l. existovalo v dnešní lokalitě Vád Bon Naga velmi významné sídliště. Ve 2. století př. n. l. je také zmiňován korunní princ Arka, který je titulován jako kněz staroegyptské bohyně Eset.

Úspěchy z Egypta až po Súdán

Dnešní prezentace výsledků výzkumu expedice českých archeologů ve Vád Bon Naga ze čtyř sezon v letech 2009 až 2012 se v Národním muzeu účastnil súdánský ministr zahraničí Alí Ahmad Karti. Ministr poznamenal, že má k tamnímu kraji zvláštní vztah, protože odtamtud pochází. Zavázal se, že bude českým archeologům v Súdánu pomáhat, kdekoli to budou potřebovat.

Afrikanista Luboš Kropáček vyzvedl význam rozšíření českého archeologického výzkumu z Egypta do Súdánu. "On prodloužil zájem české egyptologie velmi účinným a hodnotným způsobem proti toku Nilu, tedy do Súdánu, tam, kam kdysi expandovala staroegyptská kultura," řekl ČTK o svému žákovi Onderkovi.

Rozsáhlý chrámový komplex poblíž dnešního městečka Vád Bon Naga se nachází asi 130 kilometrů severně od hlavního města Chartúmu. Vystavěn byl za Merojského království, které trvalo od 3. století př. n. l. do 4. století n. l. První objevitelé ho pojmenovali Týfónium podle postavy z řecké mytologie Týfóna, což byl obr se stovkou dračích hlav a s hlasem člověka, psa a býka.

V lokalitě, kde nyní žije kolem 3 000 obyvatel, se za Merojského království rozkládalo město Arabikeleb, jedno z největších ve starověké Núbii.

Okolo přelomu letopočtu v něm byl vystavěn jeden z největších paláců a nejméně pět chrámových staveb. V době největšího rozkvětu v něm žilo kolem 25.000 obyvatel.

Úvodní foto (Merojské pyramidy v Súdánu): sacredsites.com

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: