Chceme stěny aneb Přibývají důkazy, že otevřené kanceláře ničí kolektiv

Vědci z Harvardské univerzity se rozhodli si ověřit, zda odstranění stěn na pracovišti skutečně zvyšuje interakci mezi spolupracovníky. „Přestože o výhodách lepší komunikace majitelé firem rádi mluví, zatím žádná studie nepotvrdila, zda odstranění prostorových hranic opravdu pomáhá," upozornili Ethan S. Bernstein a Stephen Turban.



Obrátili se na dvě nadnárodní společnosti, které právě reorganizovaly své kancelářské prostory a zaměřili se na dvě menší skupiny zaměstnanců. Osm týdnů před přestavbou kanceláře a osm týdnů poté sledovali jejich sociální interakci pomocí umístnění pomocí senzorů Bluetooth.

Tato data pak analyzovali společně s e-maily a informacemi pro rychlé zasílání zpráv ze serverů společnosti, aby se zaměřili na rozdíly v tom, jak spolu lidé komunikují. To, co zjistili, byl poměrně velký rozdíl v interakcích.



V obou skupinách se sociální interakce zaměstnanců při trávení času ve společných kancelářích snížila o neuvěřitelných 70 procent, zatímco e-maily zaznamenaly nárůst zhruba o 20 až 50 procent. Takže místo toho, aby lidé v otevřeném prostoru spolu začali více komunikovat, úplně se stáhli do sebe a snažili se uchránit své soukromí jakýmkoli možným způsobem.

Vědci tak došli k jasnému výsledku, že open-space velmi podstatně mění pracovní dynamiku. „Změna způsobu komunikace může mít hluboký dopad na produktivitu práci,“ upozorňují vědci.



Z minulých průzkumů již vyšlo najevo, že otevřené kanceláře mají na mnohé zaměstnance negativní dopad, který se projevuje menší spokojenost s prací. Místo soustředění se na práci se lidé mnohem více zabývají pocity ztráty soukromí.



Studie také ukázaly, že lidé, kteří byli nuceni přejít z uzavřené kanceláře do sdílených pracovních prostor, přiznali, že jsou mnohem více rozptylováni, často se potýkají se zhoršením mezilidských vztahů a snížením podpory ze strany svých nadřízených.

Je pravda, že sdílený pracovní prostor funguje skvěle u pracovních pozic, které jsou samostatné a lidé hodně času tráví mimo kancelář. Ostatním však mnohdy práce ve společné místnosti, kde tráví osm i více hodin, nevyhovuje. I přes všechny výsledky studií, které podporují návrat do uzavřených kanceláří, se však většina společností drží trendu open space.