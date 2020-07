Chcete si zachovat duševní zdraví? Odbourejte 9 návyků a buďte šťastní

Deprese obvykle vzniká kvůli faktorům, které nemůžeme ovlivnit, jako je úmrtí blízkého člověka, ztráta práce nebo finanční problémy. Ovšem naši náladu ovlivňují i každodenní zdánlivě bezvýznamné volby, které děláme. Návyky spojené s využíváním sociálních médii, pohybem nebo třeba i jen způsobem, kterým chodíme, mohou mít značný podíl na našem štěstí. Naštěstí pro nás, tyto návyky můžeme změnit.

1. Nehrbte se při chůzi

To, jak se cítíte, může souviset s postojem vašeho těla při chůzi a platí to i opačně. Vysvětluje to studie zveřejněná v časopise Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry. Vědci požádali dobrovolníky, aby chodili s nahrbenými zády, schlíple a s minimálním pohybem paží. Výsledkem bylo, že je přepadla značně horší nálada, než ty, kteří byli ve skupině, jež se pohybovala s pořádným elánem. Navíc, schlíplá skupinka zaznamenávala kolem sebe mnohem více negativních věcí. Zvedněte tedy bradu, narovnejte ramena a držte své vyhlídky v pozitivní rovině.

2. Nemusíte fotit každý detail

Králové Instagramu, tohle patří především vám. Nahodilé a nepřetržité cvakání mobilem vám totiž brání si tyto momenty zapamatovat. Tvrdí to studie zveřejněná v časopise Psychological Science. Její účastníci vyrazili na prohlídku muzea, při které měli obhlížet vystavené exponáty a také pořizovat fotografie. Později měli problém si vzpomenout, co vůbec při exkurzi viděli, narozdíl od druhé skupinky, jež se jen kochala pohledem. Podle profesorky Diedry L. Clay z univerzity v Kenmore je objektiv jakýmsi závojem, který nám zabraňuje pozorované objekty skutečně vidět. Až budete příště zvěčňovat svět kolem sebe, soustřeďte se více na to, co fotíte. Nebo ještě lépe, odložte objektiv a kochejte se. Ponořte se do krásy a dění kolem sebe a staňte se jeho součástí.

3. Začněte se hýbat

Ano, opravdu je to důležité a rozhodně ne jen kvůli štíhlé linii. Zvažte jen toto: Pokud se budete aktivně hýbat třikrát týdně, riziko, že vás postihne deprese, se sníží o celých 19%. Nová studie zkoumala 11 000 lidí narozených v roce 1958 až do jejich padesátin. Na základě pravidelných záznamů depresivních příznaků a úrovně fyzické aktivity mezi nimi objevili vědci University College v Londýně přímý vztah. Pokaždé, když se dáte do pohybu, sníží se riziko deprese o 6%. Nemusíte se hned pouštět do krkolomných sportů nebo lámat rekordy při maratonu. Choďte na procházky, namísto jízdy výtahem si vyšlápněte schody a uvidíte, že vám bude hned lépe na duši.

4. Neberte život příliš vážně

Podívejte se na své reakce pěkně s nadhledem: Když například zakopnete na chodníku, dokážete se z toho otřást a zasmát se sami sobě, nebo umíráte studem? Pokud jste se našli v druhé možnosti, je na čase přizvat do svého života více smíchu. Mnoho výzkumů ukázalo, že smích má pro zdraví spoustu benefitů a je nejrychlejším lékem na počínající depresi či stavy úzkosti. Snažte se vyhledávat vtipné a zábavné situace a momenty v každodenním životě. A dejte si také záležet na tom, až se příště dostanete do trapné situace, abyste se jí sami zasmáli.

5. Nepodceňujte důležitost kvalitního spánku

"Spánek ovlivňuje vše," tvrdí profesorka Diedra L. Clay. "Ať už mluvíme o emocích, duševní labilitě, či funkcích našeho organismu." Spánek je způsob, kterým se vaše tělo regeneruje a pokud mu ho nedopřejete, může postupně začít docházet k systémovým poruchám. Nejprve musíte zjistit, co vám brání se pořádně vyspat a následně učiňte potřebná opatření, abyste si dopřáli blahodárný odpočinek.

6. Naučte se trávit čas sami se sebou

Děti, práce, manželství a každodenní povinnosti – je jasné, že najít si chvíli pro sebe je občas nadlidský úkol (a nepočítáme deset minut, kdy se zamknete v koupelně). Podle psychologů je však velmi důležité dát si tu práci a naplánovat si čas pro sebe, i kdyby to měla být jen půlhodina. Jinak z dlouhodobého hlediska čelíte značnému riziku, že vás zaplaví úzkostné či depresivní stavy.

7. Navažte lidský kontakt

Pokud primárně využíváte ke komunikaci textové zprávy, Facebook či e-maily, postrádáte lidský kontakt (prohození pár vět s pošťákem se opravdu nepočítá). "Sociální média jsou zábava, nemohou nahradit skutečný rozhovor, který nás učí porozumět lidem," vysvětluje profesorka Clay. "Namísto toho výrazně snižují schopnost našeho prožívání a vyjadřování pocitů. Jedno stisknutí tlačítka navozuje falešný pocit uspokojení z virtuálního kontaktu a má značný dopad na naši schopnost trávit s lidmi čas tváří v tvář. Snažte se tedy alespoň jednou týdně vidět své přátele naživo.

8. Odložte své chytré telefony

Vzpomenete si, kdy jste naposledy byli bez jakéhokoli elektronického přístroje? Pokud ne, není to úplně dobré znamení. "Všechna zařízení, která se stala součástí našich životů a bez jejichž monitorů nejsme pomalu schopni udělat skoro ani krok, nás vyčerpávají. Pokud je máme stále při sobě, nikdy si opravdu neodpočineme, psychicky ani fyzicky," tvrdí profesorka Clay. Řešení je jednoduché: Odpojte se na chvíli od virtuálního světa a vyražte na procházku nebo buďte trochu staromódní a vezměte si do rukou knihu.

9. Zapomeňte na multitasking

Také do sebe házíte oběd u pracovního stolu, procházíte při tom Facebook a k tomu ještě posíláte textovku? Výzkumy ukazují, že ačkoli mnoho lidí má za to, že jsou díky dělání více věcí najednou produktivnější, není to tak úplně pravda. Ve skutečnosti toto chování přináší stres, lidé zapomínají na své okolí a nejsou schopni efektivně komunikovat. Přitom řešení je jednoduché: odložte vše a soustřeďte se na to, co se děje kolem vás v reálném čase. A pak vykonejte jednu věc za druhou, postupně a bez stresu.