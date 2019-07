Chrámové město v Myanmaru se dostalo na důležitý seznam

V Baganu a v jeho okolí bylo mezi 11. a 13. stoletím postaveno přes 4000 chrámů, klášterů a pagod, z nichž 2000 zůstalo alespoň částečně zachováno dodnes. Chrámové město je díky tomu navštěvované a obdivované mnoha turisty, kteří zavítají do Myanmaru neboli Barmy.



Před pár dny byl navíc Bagan zapsán do seznamu světového dědictví UNESCO. Mezinárodní rada pro památky a místa zařazení na začátku července slavnostně schválila, přičemž si všimla, že Myanmar přijal nový zákon o dědictví a vytvořil plány na snížení negativních dopadů hotelů a rozvoje cestovního ruchu na okolí chrámů.

Památkáři si uvědomují, že město Bagan je důležité pro svůj význam z hlediska historie a jako místo silného odkazu buddhistického náboženství.

Město již bylo nominováno k zapsání na seznam UNESCO v roce 1995, ale vojenská vláda, která v té době rozhodovala o dění v zemi, byla obviněna z toho, že ignorovala rady odborníků ohledně úsilí o obnovu památkových míst, a jmenování bylo zamítnuto.

V roce 2011, kdy v zemi došlo prostřednictvím voleb k formální změně státního zřízení na prezidentskou republiku, se obnovila snaha, aby se Bagan zařadil mezi památky světového dědictví, mezi kterými je z českých například historické centrum Českého Krumlova či Lednicko-valtický areál.

V roce 2016 vážně ohrozilo město zemětřesení o síle 6,8 momentové stupnice, které poznamenalo téměř 200 chrámů.



"Bagan je živým dědictvím, které vydrželo všechny formy výzev už přes tisíc let a my chceme pokračovat ve snaze o zachování cenného odkazu tak, aby tu mohlo zůstat dalších tisíc let," prohlásil diplomat Myanmaru Kyaw Zeya.