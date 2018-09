Co je to za památku? Prozradí vám to mobil

Řeší sudoku, poznává památky i obrazy

Představte si následující situaci: jste na dovolené třeba ve Francii a při procházce po Nice uvidíte zvláštní stavbu. Nikde žádná popiska, francouzsky moc neumíte a než byste to našli v pětisestránkovém průvodci, uběhne půl hodina. Co teď? Co prostě vytáhnout mobilní telefon, stavbu vyfotit a odeslat speciální službě. Za pár vteřin vám přijde potvrzení – je to antický amfiteátr z roku 120 n.l. Sen? Ne, tuto technologii představila společnost Google na začátku října. A teď dokonce mluví česky.

Od října byla tato nová služba představena i v češtině. Jmenuje se Google Goggles. Využívá se pro vyhledávání; dokáže identifikovat vyfotografované objekty a následně k nim ve Vyhledávači Google najít související informace.

Podobně, jako mohou čeští uživatelé vyhledávat informace pomocí textu nebo hlasu, mají teď možnost najít informace pomocí fotografií a obrázků. Google Goggles využívá technologii rozpoznávání obrázků, která umí identifikovat vyfocené objekty a najít o nich relevantní informace na internetu.

Podívejte se, jak tato aplikace funguje v praxi:

Mezi objekty, které technologie dokáže dobře rozeznat, patří různorodé značky a zboží, známé památky a krajinné dominanty, obchody, umělecká díla a další obrázky, které lze najít online. Goggles také umí rozpoznat text v češtině a přeložit jej do 56 jazyků pomocí Překladače Google.

Fukce služby Google Goggles:

• Získat informace o produktu z naskenovaného čárového kódu.

• Získat informace z naskenovaného QR kódu.

• Rozpoznat známé památky a krajinné dominanty.

• Překládat vyfocené texty v cizí řeči.

• Přidat kontakt do paměti telefonu vyfocením vizitky nebo QR kódu.

• Naskenovat text s využitím OCR.

• Poznat umělecká díla (obrazy, malby, sochy), knihy, DVD, CD, značky, loga, další obrázky a vyhledat o nich informace

• Vyřešit Sudoku.

Kde ho vzít?

Aktuální verze Google Goggles 1.6.1 je dostupná pro mobilní zařízení s operačním systémem Android verze 2.1 a vyšší. Aplikaci je možné zdarma stáhnout a nainstalovat z Android Marketu.

