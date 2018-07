Co o vás prozradí délka prsteníčku a ukazováčku. Vědci tvrdí, že velmi mnoho

Muži mívají obecně delší prsteníčky, takže není důvod se hned děsit. Naopak ženy mají povětšinou tyto dva prsty stejně dlouhé. Poměr ukazováčku a prsteníčku se liší nejen podle jednotlivců, ale také mezi pohlavími. Delší čtvrtý prst ukazuje na vyšší hladinu testosteronu. Ovšem Dr. John Manning, který se tomuto fascinujícímu tématu intenzivně věnuje má ještě další postřeh: "Rozdíly jsou zvlášť patrné mezi etnickými skupinami. Zásadní odlišnosti najdete spíš mezi Finem a Polákem než mezi mužem a ženou.

Co tedy na vás prozradí vaše prsty?

Vaši plodnost – Dr. Manning objevil, že muži s delšími prsteníčky jsou plodnější. U žen je to podle jeho názoru právě naopak.

Riziko infarktu – Pokud jste muž a váš prsteníček a ukazováček jsou ideálně stejně dlouhé, podle studie z roku 2001 riziko, že dostanete infarkt, je velmi malé.

Kolik vyděláte – V Cambridge před dvěma lety přišli také se zajímavým závěrem ohledně délky prsteníčku: muži s delším čtvrtým prstem vydělávají o poznání více peněz než jejich kolegové s kratším. Současně jsou ovšem agresivnější a rádi riskují.

Jestli jste lesbička – V Kalifornii zkoumali prsty 720 mužů a žen ze San Francisca a ukázalo se, že lesby mají více maskulinní prsty, tedy delší prsteníček a kratší ukazováček.

Jak špatný jste řidič – Německá studie z roku 2005 (do které se zapojilo jen 40 dobrovolníků) naznačila, že muži obecně disponují lepšími schopnostmi co se týká prostorových dovedností. To samozřejmě není nic překvapivého, zajímavé však je, že ženy s delším prsteníčkem řídily podstatně lépe než ty, jejichž druhý a čtvrtý prst byly podobně dlouhé.

