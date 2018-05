Co s člověkem udělá sto stupňů pod nulou

Lidské tělo se s chladem neumí moc dobře vyrovnávat. Nejsme na to stavění. Co se děje s lidským tělem, když začneme mrznout na smrt? Ze začátku to není nic moc. Normální lidská teplota je 37 stupňů, podchlazenost neboli hypotermie začíná, když teplota lidského těla poklesne pod 35 stupňů.

Když je tělu zima, vypne vám mozek "nepotřebné" části Tělo na podchlazení reaguje v několika fázích. Čím horší je zima, tím víc přebírá tělo vládu nad rozumem. Organismus se snaží zůstat na správné tepelné hladině za každou cenu. Zpočátku reaguje tak, že do podchlazených míst na těle přivádí teplo – nejčastěji tím, že si podvědomě třeme podchlazené oblasti rukama. Když to nezabírá, přichází další fáze. V té se tělo zkouší zabránit ztrátě tepla. Dělá to tak, že snižuje tlak krve do nejchladnějších a nejvzdálenějších oblastí – především do rukou a nohou. A když ani to nezabere, je na řadě poslední možnost – celkové zpomalení metabolismu. Organismus tak minimalizuje své potřeby jen na krevní oběh a dostatek kyslíku. Ostatní funkce, které odvádějí důležité teplo z těla, jsou omezeny nebo dočasně pozastaveny.

Je zjevné, že lidé se museli s mrazem v minulosti vypořádávat velmi často, mechanismus odolávání chladu je poměrně propracovaný. Například pokud tělesná teplota poklesne pod 20 stupňů, stačí tělu pouhá pětina kyslíku, kterou by spotřebovával při normální teplotě.

Lehká hypotermie

Prvními příznaky hypotermie jsou třes, pocity slabosti a ubývání obratnosti v rukou. Přestává se dařit ve složitějších činnostech, přibývá únavy výrazně se horší nálada. Zejména první náznaky poruchy psychika (nejčastěji podrážděnost) brání tomu, aby člověk situaci řešil racionálně – ale především způsobují, že svůj stav postižený vůbec nevnímá.

K tomu, aby se snížila reakční doba a poklesla manuální zručnost, úplně stačí, když teplota klesne o pouhý jeden stupeň. Tření těla i třes jsou neobyčejně účinné způsoby, jak zvýšit produkci tepla v těle. Přestože vypadají jako maličkosti, organismus díky nim dokáže krátkodobě produkci tepla až zečtyřnásobit!

Střední hypotermie

Když tělesná teplota poklesne pod 35 stupňů, přichází horší problémy. Chvění začíná být bolestivé a zcela nekontrolovatelné, často vede ke ztrátě koordinace. Zhoršuje se schopnost chodit, lidé často padají. Nejhorším problémem je ale mozek. Právě v této fázi totiž ztrácíme schopnost dělat racionální rozhodnutí – místo rozumu nás pohánějí emoce a přání těla. A ty většinou nejsou úplně rozumné. Typickými myšlenkami jsou „Co kdybych už nikam nechodil, lehl si do závěje a v ní všechno v bezpečí přečkal“, nebo „Ten batoh s jídlem, co mám na zádech, je hrozně těžký, raději ho zahodím.“ Občas si dokonce mrznoucí začnou sundávat oblečení, protože jim mozek nedodává dost informací o tom, že je jim zima. I zkušeným horolezcům se stává, že si při střední hypotermii špatně zapnou karabinu.

Když teplota klesne na 32 stupňů, může se zdát, že stav mrznoucího zlepšil. Tato iluze vyplývá z toho, že už se netřese, tělo na to nemá dost energie a tak nefunkční mechanismus vypíná. Člověk přestává chodit, choulí se na zemi do klubíčka a ignoruje své okolí. Při 30 stupních zpravidla ztrácí vědomí.

Extrémní hypotermie

V tomto stádiu se organismus přestane snažit o dostatek tepla, jediné, k čemu napře všechny zbývající síly, je pír triků, jak oddálit blížící se smrt. Srdeční činnost a tep klesnou o tolik, že je téměř není možné bez přístrojů zjistit, tělo se nadechuje jen dvakrát za minutu. Kůže zbledne a je ledově chladná. Člověk nereaguje na žádné vnější podněty a ve většině případů vypadá jako mrtvý. Klesne-li tělesná teplota pod 28 stupňů, je zle. Může pak docházet k srdeční arytmii, která vede k tomu, že srdce přestane pumpovat krev do těla. Při 20 stupních přestává srdce fungovat úplně a nastává smrt.

Ani to však není nutné – například roku 1999 zaskočil vědecký svět případ devětadvacetileté Švédky Anny Bågenholmové. Ta při nehodě na lyžích zapadla do ledové vody a strávila v ní 80 minut. Když ji našli, mělo její tělo teplotu pouhých 13.7°C. Přesto se ji podařilo oživit. Mladá Švédka dokonce nemá žádné doživotní následky…

