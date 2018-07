Cyklobarometr 2018: Na plné čáře vyhrály Otrokovice. Nejvíc se zlobí Severočeši

Cyklisté se prostřednictvím 37 otázek zaměřili na celkový stav cyklodopravy ve městě, bezpečnost při jízdě na kole, komfort cyklostezek a kvalitu cyklistické infrastruktury.

Respondenti hodnotili pětatřicet měst zapojených do kampaně Do práce na kole na stupnici od jedné do šesti. Do celkové výsledné listiny se pak dostala jen ta, kde odpovědělo více jak pětadvacet lidí, nakonec celkem šestnáct měst.

A vítězové ankety, do níž se zapojilo 1800 milovníků cyklistiky? Otrokovice oproti loňsku poskočily hned o tři příčky, na druhé místo se probojovaly Pardubice, vítěz dvou loňských ročníků Hradec Králové zůstal bronzový.

Vítězné Otrokovice dostaly výslednou známku 2,78, přičemž platí, že čím nižší celkový průměr, tím lepší výsledek. „Otrokovicím k výbornému výsledku pomohlo pozitivní vnímání propagace cyklistiky a udržované bezpečné cyklostezky. Město pořádá již třetím rokem mezinárodní cyklistický závod až do Slovenské Dubnice nad Váhom. Letos radnice představila rovněž ambiciózní plán na snížení nehodovosti, to vše se mohlo promítnout do celkového hodnocení,“ interpretuje výsledky koordinátor mezinárodních projektů Nadace Partnerství Daniel Mourek.

Favorit loňských ročníků Hradec Králové skončil za Otrokovicemi s odstupem dvou míst a výslednou známkou 2,87. "Hradci Králové mohlo ubrat na popularitě nedávné uzavření svého času v Evropě průkopnické cyklověže, kvůli sporům mezi zastupiteli a investorem," dodává ke ztrátě loňského i předloňského favorita Mourek.

Mírný propad zaznamenaly i česká a moravská metropole, kdy v porovnání s loňskem obě města klesla o jednu příčku. Praha má pouze o setinu lepší výsledek než vloni, Brno naopak pět setin tratilo a skončilo třetí od konce.

Když se konkrétně zaměříme na pocit bezpečí cyklistů, z šestnácti měst se nejlépe cítí obyvatelé Jindřichova Hradce, kde vyšla známka 2,64. Naopak nejvíce v ohrožení lidé z Plzně – známka u Bezpečnosti cyklistů vyšla na 3,79. Pro porovnání, Praha se u tohoto bodu dostala na známku 3,71.

Na chvostu žebříčku se nacházejí dvě severočeská města - Ústí nad Labem a Liberec. Zde cyklisté nejhorší známkou hodnotili nastavení semaforů pro potřeby cyklistů, zimní údržbu cyklostezek a jejich značení při stavbách a rekonstrukcích.

„Podobné mezery mají ovšem prakticky všechny zapojené samosprávy. Vedle toho města dlouhodobě nejvíce pálí krádeže bicyklů a nedostatek vybavení pro uzamčení či uschování kol,“ upozorňuje Daniel Mourek. Celková průměrná známka je 3,25. To je o tři setiny horší výsledek než vloni.