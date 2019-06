Cykloměstem roku 2019 je Rožnov pod Radhoštěm

O vítězství rozhodovali účastníci letošní výzvy Do práce na kole a také analýza přístupu samotného města k dalšímu rozvoji udržitelné dopravy. Rožnov pod Radhoštěm přebral štafetu po Otrokovicích, které bodovaly v loňské anketě Cyklobarometr, a letos skončily těsně druhé.

Dotazník o 37 otázkách vyplnilo 1483 účastníků Do práce na kole, tedy cyklisté, běžci i chodci. V dotazníku hodnotili podmínky pro jízdu na kole ve svém městě, pocit bezpečí (např. zda se po celý rok udržují cyklostezky, zda jezdí na kole všechny věkové kategorie, zda jsou pro cyklisty vhodně nastaveny semafory nebo jestli je jízda na kole v daném městě radost).

Do práce na kole

Roli hrál letos poprvé i přístup jednotlivých radnic k rozvoji udržitelné mobility a k její propagaci. Zástupci Auto*Matu brali v potaz také podíl účastníků výzvy Do práce na kole vůči počtu obyvatel, nejvyšší pravidelnost bezmotorové dopravy a také organizační spolupráci na výzvě s koordinátory měst.

„Cílem ocenění je vyhecovat česká města k co nejaktivnějšímu zapojení do výzvy Do práce na kole a také přinášet další inspiraci, ať už úspěšným, tak i méně úspěšným městům. Podle vývoje počtu účastníků naší květnové výzvy je vidět, že zájem o udržitelnou dopravu roste, a tak se hlubší spolupráce s jednotlivými městy jedině nabízí,“ říká hlavní koordinátor Honza Haruda. Zároveň připomíná, že kromě počtu jednotlivců zapojených do výzvy (letos necelých 20 tisíc) roste i počet firem (2 737) a také pořadatelských měst. Těch bylo letos už 45.

Na zkušenou do Dánska

Zástupci vítězného Rožnova pod Radhoštěm, druhých Otrokovic, třetího Zlína a čtvrtých Pardubic se za odměnu podívají do světové mekky cyklistiky, Kodaně a také Aarhusu.

Na exkurzi se organizačně podílí i Velvyslanectví Dánského království včetně tváře letošního Do práce na kole, velvyslance Ole Frijs-Madsena. „Pro nás Dány je jízda na kole přirozená věc. Mě osobně velmi těší, že se v diskuzích o městské cyklistice a udržitelných městech v Česku často zmiňuje Dánsko jako země, která v této oblasti může jít příkladem. Rádi budeme sdílet naše zkušenosti a know-how s Českou republikou,“ slibuje dánský diplomat Ole Frijs-Madsen.

Mezi největší favority a adepty na motivaci do dalších ročníků patří Kopřivnice, Ostrava, Plzeň, Olomouc a Jihlava. „Právě u těchto měst vidíme velký potenciál a šanci více zapojit samosprávu do rozvoje ekologických forem dopravy, zejména jízdy na kole,” dodává Honza Haruda.