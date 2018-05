Do čtyř let je Arktida bez ledu. Na Evropu to bude mít nepředstavitelný dopad

Za jediný rok zmizela téměř pětina arktického letu, oznámila coloradská organizace National Snow and Ice Data Centre (NSIDC). Informoval o tom britský deník Guardian. Ředitel NSIDC Mark Serrez řekl: “Ocitáme se tak na úplně neznámé půdě. Už dlouho sice víme, že se planeta otepluje, ale jen málokdo byl připraven na to, jak rychle se to stane.“ Už jsme o tom psali - rychlost ubývání arktického ledu byla letos nejvyšší od doby, co to měříme…

Tuto obavu potvrzují i jiné autority, které se důsledkům globálních změn klimatu věnují. Profesor Peter Wadhams z Cambridge tento týden předpověděl, že led z Arktidy úplně zmizí někdy v letech 2015-2016. Napsal: "Změna klimatu už není problém, který můžeme řešit za několik desítek let; musíme teď nejen urychleně snížit emise CO 2 , ale současně musíme promyslet další způsoby, jak zpomalit globální oteplování planety. A to včetně nejrůznějších metod geoinženýrství, o nichž se mluví.“ Mezi ně patří například možnosti, jak odrážet sluneční paprsky do vesmíru pomocí světlejších oblaků anebo pokusy, aby oceány mohly pohlcovat více CO 2 – třeba pomocí minerálům, které by se do nich rozprašovaly.

Úbytek arktického ledu je opravdu extrémní. Údaje NSIDC ukazují, že letos ho bylo jen 3,41 milionů čtverečních kilometrů. Poslední minimum naměřené roku 2007 přitom bylo o 700 000 kilometrů větší, tehdy bylo naměřeno 4,17 milionů čtverečních kilometrů ledu.

Co to znamená pro lidi?

Wadhams upozorňuje, že tání ledovců není problémem jen pro lední medvědy a Eskymáky, ale pro celou civilizaci. „Důsledky jsou děsivé. Pozitivní vliv vidím v tom, že se otevřou obchodní cesty před dnes zamrzlé moře a současně budeme moci těžit na severu více plynu a ropy. Hlavním negativem je ale urychlení globálního oteplování.“ Problém je, že zmizení arktického ledu je natolik obrovský fenomén, a to v celoplanetárním měřítku, že zahrnout jeho důsledky do různých simulací je velmi složité. S dnešní úrovní poznání se musíme spokojit s tím, že jsou zatím "nepředstavitelné".

Podle Wadhamse však bude zmizení ledu určitě znamenat, že se rychleji ohřejí oceány. To by mohlo vést k rozpuštění permafrostu, což zase do atmosféry uvolní velké množství metanu – plynu, který přispívá ke skleníkovému efektu. A to pak urychlí globální oteplování…

Je možná změna?

"Doufám, že budoucí generace si budou dnešní den pamatovat jako bod obratu, kdy začneme globálně spolupracovat na řešení obřích problémů, jimž dnes čelíme,“ řekl k tomu ředitel Greenpeace Kumi Naidoo. Guardian cituje také známého ekologického aktivistu Billa McKibbena: „Naše reakce zatím nebyla ani panika, ani poplach, dokonce ani pocit ohrožení. Místo toho reagujeme ve stylu: Tak jo a teď tam pojedeme těžit ropu! Neexistuje dokonalejší ukázka našeho selhání při vypořádávání se s největším problémem, jakému jsme zatím jako lidstvo čelili.“

Julienne Stroeceová z NSIDC předpokládá, že nové údaje znamenají pro severní polokouli v dalších letech extrémní výkyvy počasí. „Když se bude led i nadále ztenčovat, můžeme očekávat v příštích letech podobná léta jako to letošní,“ řekla. „Důsledky budou extrémní sucha, vlny vedra, ale také povodně,“ dodala.

Další špatné zprávy?

Led v Arktidě se považuje za hlavní indikátor klimatických změn. Reaguje totiž citlivě na oteplování a temné moře na rozdíl od bílého ledu absorbuje tepelnou energii, a tím dál přispívá k zrychlování globálního oteplování. Varovné je i to, že NSIDC doporučuje, aby se její údaje o ubývání arktického ledu během letošního léta nebraly jako definitivní. Změny větrů by totiž ještě mohly úbytek ledu ovlivnit - k horšímu. Definitivní zpráva, která zahrne i údaje získané v září, bude zveřejněna na začátku října…

