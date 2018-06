Dobytí Marsu má připomínat velkolepou realitní show

Pokud plán společnosti MarsOne vyjde, budeme z rudé planety dostávat místo informací o vědeckých výzkumech drby o tom, který astronaut svádí jakou kosmonautku. „Show jako Big Brother ve srovnání s námi zblednou závistí,“ představil hlavní myšlenku Gerard ´t Hooft ze společnosti MarsOne.

Podívejte se na působivé video, jímž MarsOne přestavil projekt:

Hooft přitom není žádný teoretizující „manažer“ ani novinář ale vynikající fyzik a držitel Nobelovy ceny za fyziku. Idea společnosti MarsOne ho zaujala natolik, že ji začal podporovat a je zatím hlavní vědeckou autoritou, o níž se podnikatelé opírají. Na tiskové konferenci, kde se představoval plán osídlení Marsu, ukázal základní stavební kameny, z nichž vyroste lidská osada na rudé planetě. Plán má tři kroky:

1. Roku 2023 dorazí na Mars první lidští kolonisté. Budou na něm žít o obytných buňkách s umělou podporou života. Tyto stavby už předtím postaví automatické sondy dálkově ovládané ze Země.

2. Obyvatelstvo Marsu bude postupně narůstat. Každé dva roky bude vypravena k Marsu nová posádka, která dodá osadníkům novou energii a současně upne k projektu další pozornost médií.

3. Právě média mají být hlavním partnerem projektu na osídlení Marsu. Formát, jenž má zachycovat výpravu, by měl být podobný realitním show jako Big Brother nebo Vyvolení. Že by takový projekt novináře i diváky zajímal, dokazuje to, že podporu MarsOne vyjádřil slavný producent Paul Römer – muž, který vymyslel Big Brother. Celý plán společnosti MarsOne najdete na jejích oficiálních stránkách.

VIDEO: Přechod Venuše přes Slunce byl úžasný. Dnes i roku 1882

Jako sci-fi film. Ale výdělečnější

Tento způsob získávání financí připomíná některé sci-fi romány, ale zřejmě by v době velkých korporací mohl fungovat lépe než vládní programy. Právě o spolupráci se soukromými společnostmi MarsOne uvažuje, zejména co se týká dopravy ke čtvrté planetě naší sluneční soustavy.

Právě soukromé firmy na sebe v poslední době upoutávají čím dál větší pozornost. Komerční dobývání vesmíru se zejména díky robotickým technologiím. Tímto způsobem chce těžit nerosty a vodu ve vesmíru například konsorcium Planetary Resources. Spojili v něm své síly například filmař James Cameron nebo zakladatelé firmy Google. Pomocí automatických sond by rádi dolovali drahé kovy na asteroidech. Jedna soukromá společnost už dokonce dokázala stlačit své ceny tak nízko, že bude dodávat zásoby na Mezinárodní vesmírnou stanici ISS. Firma Spavec nedávno poprvé dopravila k ISS první dodávku zásob. NASA předpokládá, že po loňském odstavení raketoplánů by SpaceX a další čtyři soukromé firmy mohly k ISS dopravovat materiál a časem také astronauty. Více ZDE.

Jde o nezodpovědné riziko?

Mise k Marsu však představuje mnohem větší riziko a výzvu. Už jen proto, že půjde o cestu bez návratu. Účastníci, kteří opustí Zemi, se už zpět nikdy nevrátí – museli by se smířit s tím, že o jejich osudu a svobodě by rozhodovali jiní. Celá myšlenka kolonie v prostředí, kde člověk ještě stovky let nebude schopen žít bez ochrany skafandrů, vyvolává spousty etických otázek.

Mají osadníci právo přivést do takového prostředí děti? Jak řešit situace, kdy jim půjde o život a cena jejich životů se tak vyšplhá do miliard? A co když společnost, která výpravu zorganizovala zkrachuje, kdo bude dál nést miliardové náklady, které si takový projekt vyžaduje? Pro změnu Marsu na planetu podobnou Zemi přitom existuje už několik plánů. SEZNAMTE SE S NIMI.

Dobývání vesmíru sice fandíme a jsme jeho velkými příznivci, zdá se nám však, že podobné plány jsou v dnešních podmínkách přinejmenším předčasné… Jaké nástrahy skýtá pouhá cesta k Marsu, jsme se nedávno zeptali českého psychologa, který chování astronautů testoval.

