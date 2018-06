Dobývání vesmíru je drahé: KLDR by za cenu raketového testu nakrmila 80 procent občanů

Za tyto peníze by mohl Pchjongjang získat dostatek potravin pro 80 procent Severokorejců na jeden rok. Informovala o tom jihokorejská agentura Jonhap.

Podle jejího vojenského zdroje vybudovala KLDR odpalovací základnu za 400 milionů dolarů a na dalších 450 milionů pak přišla raketa. Agentura spočítala s použitím údajů Světové banky z roku 2010, že za tyto peníze by mohlo rok jíst 19 milionů z 24 milionů občanů KLDR.

Také britský list Telegraph došel při vyčíslení ceny testu k sumě 850 milionů dolarů. Podle něj by se za to pořídilo 2,5 milionu tun obilí a 1,4 milionu tun rýže. OSN odhaduje loňskou úrodu v KLDR na 5,4 miliony tun. "Severní Koreji každý rok chybí 400.000 tun potravin. Znamená to, že by vynaložené peníze mohly vyřešit potravinový nedostatek po dobu šesti let," sdělil zdroj jihokorejské agentury.

Cena mohla být nižší

Čchong Wuk-sik ze soulského organizace Peace Network se domnívá, že cena 850 milionů dolarů je nadsazená, protože nezohledňuje levnou severokorejskou pracovní sílu i technologii. Odpálení rakety v roce 2009 stálo KLDR dle Čchonga 500 milionů dolarů. Sdělil, že nejlépe placení technici berou v KLDR měsíčně 60 dolarů (1100 korun), zatímco jejich kolegové v Jižní Koreji 5000 dolarů (95.000 korun).

Bez ohledu na cenu dnešního raketového testu je jasné, že Severokorejci hladoví, soudí stanice CNN. Světový program pro výživu odhaduje, že jedna třetina severokorejských dětí trpí podvýživou nebo špatným tělesným vývojem, takže děti nedorůstají běžné výšky. Země kvůli tomu nedávno snížila minimální výšku ve vojsku na 1,45 metru. Kvůli raketovému testu, který je považován za porušení rezoluce OSN, USA KLDR neposkytnou slíbenou pomoc v podobě 240.000 tun potravin.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: