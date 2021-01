Etická kosmetika - Certifikace Cruelty free

A nejde jen o dekorativní kosmetiku, ale i o prostředky pro péči o pleť a vlasy: šampony, sprchové gely, kosmetika pro ruce, masky apod. Když mluvíme o ochraně práv zvířat a etickém stylu života, nelze se nezmínit o kosmetice.

Než se pustí do prodeje ten či onen kosmetický výrobek, je nutné otestovat jeho účinek na lidský organismus. Dříve se k tomu v laboratořích používalia zvířata: králíci, myši, kočky, psi.

Nyní v době vyspělých technologií však už není nutné používat zvířata, objevila se možnost alternativního testování s využitím umělé kůže nebo pomocí počítačového modelování. Organismus zvířat se navíc liší od lidského organismu, což může vést k nepravdivým výzkumným údajům.

Přitom v některých zemích posud testování kosmetických prostředků na zvířatech zůstává jediným zákonným způsobem jak získat potřebnou certifikaci a povolení k realizaci produkce. Aby byla kosmetika označována jako “etická“, musí být splněny některé podmínky:

odmítnutí návrhu testování na zvířatech

výroba bez složek životního původu

kosmetika bez přidání škodlivých a toxických přísad s negativním vlivem na člověka a životní prostředí

Mimo to, zvláštní pozornost je věnována biologicky odbouratelnému obalu. Teprve poté bude moci výrobce získat etický certifikát.

Obvykle je etická kosmetika označena příslušným znakem - obrázkem králíka a/nebo nápisem Cruelty Free (Bez krutosti).

Mezinárodní organizace na ochranu zvířat (People for the Ethical Treatment of Animal) pravidelně zveřejňuje seznam etických společností, které netestují produkty na zvířatech a seznam společností, které stále používají tento druh testování.

Jedním z největších výrobců přírodních kosmetických prostředků v EU je dánská společnost URTEKRAM. Odborníci dánské společnosti Urtekram zahájili svou činnost před několika desítkami let s touhou vytvořit co nejpřírodnější kosmetiku.

Společnost Urtekram je totiž známá jako výrobce kosmetických produktů, jejichž obsah je z 95 % přírodního původu. A jsou nejen přírodní, ale navíc získané z kontrolovaného ekologického zemědělství z těch nejčistších koutů světa. Každý prostředek Urtekram má otevřené složení: na balení produktů jsou uvedeny všechny používané ingredience, i když byly dodány v minimálním množství.