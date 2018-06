Fenomén nudismu: Jeden den s kmenem civilizovaných naháčů na pláži Sarakinikó

To ráno jsem se probudil v podhradí sfakijského Loutra. Vylezl jsem ze stanu a skočil šipku do skelné hladiny Libyjského moře. Spolu s osvěženými smysly jsem na břehu vzal do rukou knihu, která se rozevřela v místě, kde byl popisován nedaleký ostrůvek Gavdos, nejjižnější výspa Řecka i Evropy. Zvěst o tom, že se tam líbilo Odysseově nymfě, mi stačila k tomu, abych se vydal do přístavu a vyčkal na příjezd lodi vyplouvající do přístavu Karáve.

Frapantní frappé

Je kolem poledne. Po několika hodinách strávených v rozhoupané kocábce vystupuji prašnou cestou směrem od přístavního mola a vůni moře střídá nezaměnitelný dech gavdoského venkova. Nikde nikdo, jen dusící se traktor, supící s povozem plným mečících koz.

Spíše nežli na bájném ostrově Ogýgie si připadám jako na ztracené vartě. Pokračuji podél pobřeží a zanedlouho mě z idylické letargie vytrhne ospalá zátoka plná naplavených řas, které připomínají skalpy mýtických bytostí. Ve stánku s občerstvením si objednávám frappé a dávám se do řeči s Gerdou, drobnou pihovatou Němkou s rezavými vlasy, která má přes nahý trup ledabyle přehozenou batikovanou drapérii.

„Pláž Potámos? Tu neznám, ale za chvíli jedeme na Sarakinikó,“ ukáže okousaným nehtem na hippie minibus. „Jestli chceš, můžeme tě tam hodit.“ Od chvíle, kdy po pár kilometrech dohrkáme na prašné rozcestí, rozhostí se mi před očima nekonečná „nuda“. Dlouhý pás oranžového písku, sem tam pokroucené kmeny borovic a především pláž poseta nahými těly oddávající se vášni nudismu.

Novodobí Robinsoni

Ute a Oliver, jsou mladý pár, který na gavdoskou pláž Sarakinikó jezdí už tři roky na dovolenou, zatímco po zbytek roku pilně pracují v Berlíně v IT průmyslu. Vysvětlují mi, že zde hodí spolu s oblečením civilizaci za hlavu, a stanou se členy „kmenu civilizovaných naháčů“, kteří jako novodobí „ušlechtilí divoši“ nalezli svůj ráj v místech, kde by jej nehledal ani Kolumbus.

Tito naturisté jsou vyznavači tzv. „kultury volného těla“ a navazují na hnutí Freikörperkultur, které se objevilo na počátku dvacátého století v Německu, jako revolta proti těsné a svazující kultuře „bílých límečků“.

Nahé tělo je v jejich pojetí projevem odpoutanosti a vyvázanosti z mnohdy těsného „korzetu“ společenských a estetických norem. Vyprávění Ute a Olivera po čase získá až politický charakter a mně se zničehonic vybaví vzpomínka, kdy jsem jako dítě omylem vstoupil do nudistického kempu na Rujáně. Buď jak buď, k jejich „kmeni“ se nakonec nepřidám. Místo toho je požádám, zda bych mohl, se svolením jejich „náčelníka“, pobýt na pláži tak, abych nebyl vnímán jako šmírující Peeping Tom, ale jako „nezúčastněný pozorovatel“.

Kudy z nudy

Sedím na ručníku a koukám do vln. Pohled na samá nahá těla není po určité době nic moc vzrušujícího. Jeví se bez tajemství, záhybů, poetická jako dno vypuštěného bazénu nasvícené ostrým poledním sluncem.

Ve chvíli, kdy se chci sebrat a odejít, však nudu prořízne událost, která zdáli vypadá jako rvačka. Jejími aktéry jsou Dred a Blondie a jejich plážová „kočkovaná“ kombinuje prvky bojových sportů, ale i tanec a imponující předvádění.

Agonistické chování (agon, lat. zápas), představuje širší mody „agresivního chování“, které sdílíme spolu s našimi „nejbližšími příbuznými“. Projevuje se kupříkladu předváděním, „narážkami“, honičkami či zápasy, a jeho smyslem je kupříkladu obhájit osobní teritorium, vyjádřit nadřazenost k jinému jedinci či uchvátit pro sebe samici.

Po ukončení takového „zápasu“ zpravidla následuje fáze zklidňování a utěšování, které se v případě Blondie a Dreda projevovala starostlivým ohledáváním neexistujících zranění utržených v sehraném zápase. Malé drama velkého světa, v němž jsou nekašírované souboje lásky a sváru na denním pořádku.

