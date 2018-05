Líba Taylor: Fotila jsem dívky, které se na obřízku vysloveně těší

Somálské dívky se rodí do systému, který ženy ochuzuje o jejich základní práva. Obřízka není něco, co islám nařizuje, je to pouze něco, co se odnepaměti praktikuje v islámských zemích Afriky, ale už ne tolik mimo Afriku.