FOTO STORY: Evropa trpí pod sněhem. Rusové se vysvlékají…

Různé evropské metropole řeší problémy se sněhem a zimou jinak.

Sníh napadl i ve slunné Itálii. Tamní obyvatelé nejsou na bílé přívaly příliš zvyklí, takže je nadílka zaskočila. Na fotbalových stadionech musely vyrazit speciální týmy, které přímo z hrací plochy odstraňovaly závěje. Fotografie pochází ze zápasu mezi Milánem a Palermem.

Praha se zatím sněhové pohromě vyhnula. Nezvyklé mrazy však přispěly k inverzi. Praha je tedy teď na rozdíl od jiných světových metropolí nikoliv bílá, ale šedivá…

Třicet centimetrů sněhu a teploty hluboko pod nulou – tak vypadá v těchto dnech španělská Pamplona. Město, které proslulo během býků ulicemi, se dnes potýká spíš s tím, že lidem nejdou nastartovat auta.

Ruská zima? Lepší by byl výraz ukrajinská zima. Třicet stupňů pod nulou ničí zejména bezdomovce. Jen v městě Doněck jich za poslední týden zemřelo 36. Ti šťastnější se ohřívají nad horkou polévkou v charitativních organizacích.



Do italského Livorna se obvykle sjíždějí na drahých jachtách milionáři, aby si zahráli partičku pokeru nebo ruletu. Teď to nejde, sněhem jim zapadly všechny lodě…

Se sněhem a ledem se musí vypořádat i horkokrevní Srbové. Ulice jejich měst jsou neprůjezdné, z hromad sněhu vykukují jen vrcholky dopravních značek.

V severnějších částech Evropy už se připravují na horší scénáře. Z německého Stralsundu vyplul na moře ledoborec Arcona. Když zamrznou zálivy, bude na něm záležet, zda se do přístavů dostanou zásoby…

V Rumunsku je sice taky zima, ale místní lidé už přežili mnohem horší situace. Ti podnikavější se vrhli na oblíbený zimní koníček, kterým si mohou i pěkně přivydělat – rybaření pod ledem.

V Minsku, hlavním městě Běloruska, je dnes 21 stupňů pod nulou. Velké problémy s tím mají i kachny, které sídlí na místních rybnících.

Ve Frankfurtu nad Odrou mají problém – řeka zřejmě letos zamrzne. Protože se to už řadu let nestalo, město na to není připravené.

A co Rusko? Příjemný chládek 25 stupňů pod nulou nechává všechny v klidu. Bývalá primabalerína moskevského baletu Anastazia Voločková si vyrazila na procházku dokonce jen v lehké košilce…

