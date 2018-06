Godzilla se řítí vesmírem

Vesmír je plný překvapení, při analýze snímků objevili astronomové jednu z největších hvězd vůbec, protože je 90krát větší než naše Slunce. Ve vesmíru se totiž hvězdy při velikosti 100krát přesahující velikost Slunce hroutí „vlastní váhou“. Navíc tento obr není součástí nějaké soustavy, ale byl vyvržen a řítí se osamoceně vesmírem rychlostí 400 000 km/h.

VIDEO: KDYŽ NA VÁS ŘVE JAK PAVIÁN. VTIPNÁ HÁDKA OPIČÍHO PÁRU V PŘÍMÉM PŘENOSU.

Podle serveru Bad Astronomy byl obr zachycen na snímcích z teleskopu ESO v Chile. Jde o jednu z největších zaznamenaných hvězd, jejíž váha je 180 oktiliónů tun (tedy 180 000 000 000 000 000 000 000 000 000 tun).

Vzhledem k tomu, že takový obr letí vesmírem sám, je pravděpodobné, že ho z rodící se soustavy musely vystřelit ohromné síly. Astrofyzici uvažují o to, že muselo jít o hvězdu, která musela být 100 až 120 větší než naše Slunce. Její kolaps udělil nejspíš gigantickému hvězdnému tulákovy rychlost se kterou by cesta ze Země na Měsíc trvala jednu hodinu, ačkoli misi Apollo to trvalo tři dny.

Vystřelení hvězdy se tak dá přirovnat k hodu kladivem. Dvojhvězdy takové velikosti kolem sebe kroužily obrovskou rychlostí a v určitém okamžiku se větší hvězda zhroutila, což mělo stejný efekt, jako když atlet odhodí kladivo.

Naštěstí se hvězda utrhla poměrně daleko, přestože se jedná o satelitní galaxii Mléčné dráhy ve Velkém Magellanově mračnu v souhvězdí Mečouna, ve vzdálenosti 180 tisíc světelných let..

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: