GORANKA OLJACA: „Je to jako kdybyste válčili se Slovenskem.“

Letos je to 20 let od začátku války v Jugoslávii: největšího konfliktu v Evropě po druhé světové válce. Dobu nám může přiblížit rozhovor s válečnou zpravodajkou ze Sarajeva Gorankou Oljacou. Zažila tu nejhorší část osmiměsíčního bombardování města a okolí, poté s dcerou v rámci Červeného kříže přijela do Československa, kde zůstala dodnes.