Hadzové, lovci a sběrači

Nepěstují si potravu, nechovají dobytek a žijí bez pravidel a bez kalendáře. Vedou život lovců a sběračů, který se za posledních 10 000 let téměř nezměnil. Vědí něco, co jsme my ve střední Evropě už zapomněli?

