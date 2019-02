Holohlaví muži vypadají silnější a dominantní. Má to však svoji cenu…

Psycholog Albert Mannes z University of Pennsylvania je holohlavý. Nejen to ho vedlo ke studii, v níž zjišťoval, jak muži bez vlasů působí na své okolí. Zkoumal jen ty, kteří si hlavu holí, nikoliv muže, kteří o vlasy přišli. Výsledek byl poměrně jednoznačný: holohlaví muži působí výrazně dominantněji, a dokonce silněji než muži s vlasy. Platí za to však menší přitažlivostí. Mannes testoval vnímání holohlavých mužů ve třech experimentech.

V průběhu prvního experimentu analyzovalo 60 dobrovolníků sérii fotografií různých mužů. Ti byli přibližně ve stejném věku, nosili podobné oblečení – jediný rozdíl spočíval v tom, že někteří měli kompletně vyholené vlasy, zatímco jiní se pyšnili bujnou hřívou. Testované osoby měly hodnotit muže na fotografiích z několika hledisek: posuzovala se jejich moc, vliv a autorita – respektive to, zda tak muži vizuálně působí. Výsledek byl přesvědčivý: muži bez vlasů se umístili na čele ve všech kategoriích, které naznačovaly dominanci muže.

V druhé studii chtěl Mannes po lidech, aby se pořádně podívali na fotografie čtyř mužů. Přitom každou fotografii dostávali testovaní ve dvou podobách – na první byl muž s vlasy, na druhé už bez nich (byly mu digitálně odstraněny). Také tentokrát tipovali testovaní, že verze bez vlasů je vyšší a více dominantní. Usuzovali, že holohlaví muži jsou průměrně o 3 centimetry vyšší a o 13 procent silnější než vlasatí muži.

Poslední test se zaměřil na stejnou otázku, ale z jiného úhlu, tentokrát se zkoušely jiné podněty než obrazové. Testovaní dostali slovní popisy několika mužů, které je hodnotily z hlediska fyzického vzhledu. V popisu byla i informace o tom, zda jsou muži vlasatí nebo na hlavě oholení. Výsledek vás teď už asi nepřekvapí: muži bez vlasů byli hodnoceni jako výrazně dominantnější a silnější a také jako schopnější vůdci.

Co to znamená?

Podle Alberta Mannese jde o doklad toho, že muži, kteří si vědomě oholí hlavu, ukazují světu svou dominanci a odvahu. V jiných Mannesových studiích se totiž ukázalo, že muži s přirozeně ubývajícími vlasy jsou naopak považováni za méně mužné. Psycholog si myslí, že pokud muž ztrácí vlasy, je lépe si jejich zbytek oholit, protože pak ho společnost vnímá výrazně pozitivněji.

Má to samozřejmě ale i druhou stranu: muži s vyholenou hlavou jsou v testech vyhodnoceni jako méně přitažliví a také působí o něco starším dojmem…Celá studie vyšla v odborném časopise Social Psychological and Personality Science.

