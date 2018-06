Hrozí erupce v Yellowstonu? Zvířata utíkají z parku

30. března postihlo oblast poměrně silné zemětřesení o síle 4,8 stupně. To byla možná příčina neklidu některých zvířat, která se rozhodla podle všeho raději přestěhovat.

Vide nicméně neobsahují dostatek informací pro relevantní soud o tom, zda se jedná o masové stěhování vyplašené zvěře. Ani to, zda skutečně jde o reakci na možnou zvýšenou aktivitu pod povrchem. "Stádo, pádící po silnici, mohlo vyplašit i leccos jiného - včetně pytláků," píše například blogger Jay Lee citovaný serverem Epoch Times.

Video: http://youtu.be/j_csBXWlUA4

Například ochranář Tom Lupush však tvrdí, že z Yellostonu odešla čtvrtina ze severního losího stáda. To je poměrně velký pokles a není známa žádná konkrétní příčina. "Záběry pádících bizonů po horské silnici vyvolávají dojem, že je žene něco hrozivého a smrtícího. A tomu podle mne nejvíce odpovídá yellowstonský supervulkán," uvádí Lupush, který zároveň tvrdí, že v oblasti uniká hélium v koncentraci 1000krát vyšší než je normál. Správa parku tento údaj nepopírá, ale zdůrazňuje, že to nemá vztah k možné vulkanické aktivitě.

Západ Spojených států zasáhla v posledních týdnech vlastně série otřesů, které byly podle seismologů spojeny se zemětřesením v oblasti Los Angeles o síle 5,1 stupně. Před časem sice jedna studie ujišťovala, že erupce či spíše supererupce z Yellowstonu nehrozí po nejbližší milion let, ale geologická aktivita obavy oživuje. Navíc poměrně nedávno se také zjistilo, že je magmatický kotel pod Yellowstonem 2–2,5krát větší, než se myslelo.

Naposledy se supervulkán ozval před 640.000 roky a vrstva sopečného popela pokryla celou Severní Ameriku. Dvě další erupce byly zaznamenány před 1,3 miliony a 2,1 miliónu let. Z toho vyplývá možnost určité hrubé periody kolem 700 tisíc let, ale není to nic jistého.