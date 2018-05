INFOGRAFIKA: Vězení, kde skončí Breivik, je luxusní. Ale promyšlené

Bylo by snadné vysmívat se luxusu, které nabízí norské vězení Halden Fengsel. Podmínky, které nabízí svým vězňům, jsou opravdu mnohem lepší, než má drtivá většina obyvatel Země. Ale Norové tvrdí, že takové věznice mají smysl - že opravdu pomáhají recidivistům, aby se napravili a opravdu se vrátili zpět do společnosti. Kde je pravda?

Podívejte se na infografiku, na které si můžete věznici Halden Fengsel dokonale prostudovat:

Nejprve fakta: Věznice Halden Fengsel funguje teprve dva roky, takže s jejím provozem ještě není moc zkušeností. Norsko se však může pochlubit úspěchy svého vězení - a hlavně vězení tam mají trošku jiný účel než jinde. Protože Norsko nezná trest smrti a ani doživotní trest a hranice nejvyššího trestu je relativně nízká, počítá se s tím, že se vězeň vrátí zpět. A do společnosti by se měl navracet jako "vyléčený" - ideálně tak, aby už do vězení nikdy nemusel. Jak na to?

Nejslavnější a současně nejmodernější norské vězení Halden je ukázkovým případem, kdy je vězňům nabízena velmi nadstandardní péče - ale čeká se, že je to změní. Právě v tomto vězení bude zřejmě pobývat i vrah Anders Breivik, který zavraždil 69 lidí.

Deset způsobů, jak vězení funnguje

1) Aby se vězňům lépe snášely duševní dopady dlouhodobé izolace, utratili architekti asi 20 milionů korun za obrazy, fotografie a osvětlení. Podle oficiální zprávy věznice vytvořil graffiti na zdech norský pouliční umělec Dolk, čímž "přinesl do vězení dotek humoru v jinak kontrolovaném prostoru". Podle norských expertů by umění společně s různými kreativními kurzy mělo dát vězňům pocit, že je zde berou vážně.

Zdi a prostor mezi zdmi a samotnou budovou věznice mají působit uklidňujícím dojmem.

2) V Norsku může dostat i ten nejhorší zločinec typu Anderse Breivika trest o maximální délce 21 let. To znamená, že se většina uvězněných vrátí zpět do života za vězeňskými zdmi. Velká část programu vězení se zaměřuje na to, aby vězně na tento den připravila. Vězni tedy mají na pokojích moderní vybavení, jako jsou koupelny s keramickou podlahou, malé ledničky a televizory s plochými obrazovkami.

3) Televize s plochými obrazovkami byly zvolené ze dvou důvodů. Klasické televizory totiž v mnoha kriminálech sloužily jako ideální skrýše pro drogy, nepovolené mobilní telefony nebo dokonce zbraně. Druhým důvodem je to, že až vězni vyjdou z vězení ven, se zastaralými "hlubokými" televizory už se nejspíš nesetkají. I tento detail by jim mohl znesnadnit návrat do reality…

4) Vězni se musí učit, jak spolu vycházet - a to i ve skupinách, kde jsou velmi odlišní jedinci. Podle vězeňských psychologů tento trénink výrazně zvyšuje šanci na začlenění se do "normální" společnosti. Každých 10–12 vězeňských cel má tedy společnou kuchyňku a obývák, kde se vězni ke konci dne potkávají.

Vnitřní prostory jsou světlé, barevné a otevřené – před únikem chrání až zdi, nikoliv budova vězení.

5) Žádné z oken ve vězení Halden nemá mříže. I to má více příčin. Mříže nejsou nutné, jako prostředek pro zamezení úniku jsou v době neprůstřelných skel už vlastně zastaralé. Navíc umocňují depresivní dojem, který by si vězni mohli z pobytu odnést.

6) Vězni mají pevně zorganizovaný den od 8:00 ráno do 8:00 večer. Podle tvůrců norského vězeňského systému to vězňům pomáhá a současně to snižuje počet pokusů o únik z vězení. Pokud vězni něco dělají (ideálně manuálně), mají po návratu do normálního života šanci, že si najdou zaměstnání a znovu neskončí za mřížemi. Norsko v tom opravdu patří mezi jednu z nejúspěšnějších zemí světa.

7) Systém, kdy vězni neustále musí něco dělat, je vede k tomu, že se nenudí. Nemají tak čas zakládat nějaké spolky nebo gangy, jak se často děje v amerických nebo francouzských vězeních. Mají velký výběr zábavy a sportu, při němž by měli odčerpat agresivitu. Oblíbené je například basketbalové hřiště, speciálně upravené tak, aby tlumilo dopady – zranění a fauly tedy nevedou k tragickým (a agresivitu zvyšujícím) následkům. Ve vězení je i lezecká stěna, fotbalové hřiště a několik stezek na běhání.

8) Hodně se dá i na kulturu. Vězňové se mohou a vlastně musí učit spoustu nového; k tomu jsou jim k ruce speciálně vyškolení učitelé. K méně častému zařízení, jehož si vězňové Haldenu užívají, je vlastní nahrávací studio. Podle amerického magazínu Time se roku 2010 tři členové strážní služby dokonce probojovali do talentové soutěže, obdoby našeho Česko hledá talent.

9) Strážci, kteří zde chtějí pracovat, musí projít dvouletým speciálním kurzem. V jeho průběhu se učí zvládat krizové situace, uklidňovat hrozící vzpoury i řešit konflikty mezi vězni. Jsou stejně dobrými hlídači jako psychology. A pozor – polovina hlídačů jsou vždy ženy, to podle Norů zmírňuje napětí mezi členy vězeňské služby i samotnými vězni.

10) Velký důraz se klade na společně sdílení aktivity. Ve velké kuchyni se společně peče vánoční cukroví, vězni se učí připravovat sorbet nebo se učí o základech správné výživy. Vnitřní prostory věznice jsou vymalovány celkem v 18 barvách, má to dovnitř vnést pozitivnější emoce než obvyklá šedá nebo hráškově zelená.

Podívejte se na video z věznice:

Foto a více informací: http://www.haldenfengsel.no

