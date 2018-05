Jak člověka změní evoluce za 100 tis. let: Ztmavneme, zvětší se nám oči a zmizí palce u nohou

VIDEO: CO SE STANE, KDYŽ ROZŘÍZNETE OBŘÍ VOSÍ HNÍZDO? TITO NADŠENCI TO UDĚLALI

Odhadnout budoucnost je samozřejmě velmi obtížné, obzvláště v době, kdy se člověk snaží přebrat roli Stvořitele, a je schopný již nyní zasáhnout do vlastního genetického kódu. Do hry vstupují moderní technologie a biomechanika se stává jedním z nejprogresivnějších a nejrychleji postupujících odvětví.

Pokud by se člověk vyvíjel "přirozenou cestou", bez vlastních zásahů do genetické struktury, vědci tvrdí, že už by nebyl chytřejší, díky slunečnímu záření by zvětšily lidské oči, sjednotila by se barva kůže a zmizely by malíčky na nohou.

Ovládnou nás technologie? Kam postoupí lékařská věda? Jak budou vypadat automobily? Co se bude dít se zvířecí říší? Jakým jazykem se budeme dorozumívat? A jak budeme vypadat my lidé?

Prohlédněte si naší galerii a dostanete odpovědi na všechny otázky.