Jak dlouho vydrží lidské tělo bez vody, jídla a spánku, než zemřete?

Vypadá to, jakoby lidé snad žili v přesvědčení, že jsou nesmrtelní. Přitom stačí poměrně málo a život člověka může být vážně ohrožen. K životu zkrátka vodu, jídlo, spánek a kyslík potřebujeme. Bez kyslíku vydrží lidé pouhých pár minut, to tak nějak vedeme v patrnosti všichni. Ovšem, jak je to s vodou, jídlem a spánkem?