Jak nás manželství mění po fyzické a psychické stránce?

Už mnoho let se mluví o tom, že manželství má pozitivní dopad na naše tělesné i duševní zdraví. Jít životem ve dvou je přece jen mnohem lehčí. Co na to ale pohled odborníků? Nedávná studie ukázala, že vztah mezi manželstvím, zdravím a pocitem blahobytu má svoje výhody i nevýhody.



Každé manželství je jiné, v závislosti na vztahu, plánech i životním stylu. Manželé však obvykle mají lepší zdravotní stav, a to napříč věkovými kategoriemi a nehledě na příjmy či vzdělání. To se znatelně odráží především u starších manželů.



Zejména ženatí muži však mají větší pravděpodobnost vzniku nadváhy a obezity. Jak u mužů, tak u žen, kteří jsou manželé, se postupem času snižuje i jejich fyzická aktivita.

První rok plný změn

Pozitivní zprávou je, že manželé mají oproti svobodným mají mnohem nižší riziko vzniku srdečních onemocnění. Naopak se zvyšuje u rozvedených a ovdovělých jedinců. Velký průzkum zdraví, který proběhl v Kanadě, navíc odhalil, že lidé v manželském páru se cítí mnohem lépe i po duševní stránce a nemají tak časté tendence k užívání alkoholu.

Jedna nedávná studie dokonce zjistila, že v prvním roce manželství se muži stávali svědomitějšími, zatímco ženy byly mnohem méně neurotické. Ale také se ukázalo, že ženy byly postupně mnohem méně otevřené a muži se stávali více introverty.



A tak, i když manželství je spojováno hned s několika zdravotními výhodami, neměly by se stát hlavním důvodem pro uzavření svazku. Vědci připomínají, že jakékoli navázání partnerského vztahu vede ke zlepšení celkového vztahu.

Co dalšího zjistily studie o manželství?

Nejšťastnější lidé jsou ti, kteří si vezmou své nejlepší přátele

Studie amerických vědců zjistila, že ti, kteří považují svého partnera za svého nejlepšího přítele, zažívají v manželství mnohem větší spokojenost než ostatní páry. Autoři výzkumu dospěli k závěru, že partneři si tak mohou navzájem poskytnout jedinečnou společenskou podporu a navzájem si pomoci překonat některé z největších výzev v životě. Nejvíc to oceňují lidé ve středním věku, kdy dochází k určitému životnímu zlomu.



Vdané ženy méně myslí na práci

Manželství a děti mění priority. Z výsledků americké studie vyplývá, že mladé a vdané ženy pracují o 196 hodin méně než jejich svobodné kamarádky. I ženy ve středním věku se věnují práci o 131 hodin méně než jejich stejně staré svobodné kolegyně.



Spokojené manželství posiluje paměť

Studie z Harvardské univerzity zjistila, že lidé, kteří byli v manželství, které bylo do jejich padesáti let bez větších problémů, se v pozdějším věku lépe vypořádali s paměťovými testy než manželé s problémy. Studie z roku 2013 také odhalilo, že manželství je spojeno i s nižším rizikem mírné kognitivní poruchy a demence.





