Jak kocovina dokáže zatočit s naším chováním? Vysvětlení britských vědců

Přemýšleli jste někdy o tom, jak může kocovina ovlivnit vaše myšlenky a chování?



Výzkum vědců z univerzity v Bathu ukazuje, že kocovina může ovlivnit i základní kognitivní procesy, které jsou důležité pro každodenní život. Našli důkazy o poruchách v paměti (krátkodobé a dlouhodobé), schopnosti udržet pozornost a psychomotorických dovednostech.



Naopak výkon některých typů myšlenkových procesů – například schopnost rozdělit pozornost mezi zadané úkoly – po noci strávené nadměrnou konzumací alkoholu celkový pokles nevykázal.

Důležité zkoušky

Když se mluví o paměti, často rodiče varují své potomky, které studují na vysoké škole, ať se před důležitým testem dobře vyspí. Jejich argumentem je, že jestli budou před zkouškou pít, všechno, co se naučili, se jim vypaří z hlavy.



Britští vědci však mají důkazy, podložené porovnáním úspěšnosti v testu, a ty neukázaly žádný významný rozdíl ve výsledcích připravených studentů, kteří noc předtím pili a abstinenty. Pro zajímavost, učivo se jim hůře pamatovalo, když ve chvíli učení měli pocit hladu.

Jenže dalším důležitým aspektem při zkouškách je schopnost soustředit se na jeden úkol nebo si delší dobu udržet pozornost. A právě to je následkem konzumace alkoholu téměř nemožné. Může za to únava, ke které během kocoviny dochází, a která oslabuje i náš vnitřní motor neboli zapálení a chuť se prosadit.

Nepozornost za volantem

Udržení si pozornosti je velmi důležité i během řízení auta. Ze studií vyšlo najevo, že zhoršení jízdy způsobené kocovinou by se dalo přirovnat tomu, když máme 0,05 až 0,08 promile alkoholu v krvi.



V souvislosti s tím dochází ke snížení psychomotorických schopností, což může vést i k vážnějším nehodám.

K psychomotorickým dovednostem patří mimo jiné i koordinace pohybu oko-ruka. A v tomto směru studie britských odborníků prokázaly, že reakční doba je během kocoviny snížena.



Právě to může na silnicích přispět ke zpoždění reakce na chování jiných řidičů nebo v bezpečnosti při předjíždění.

Mezery ve vědě

Nyní je už více než jasné, že mozková aktivita, která je zásadní pro zpracování informací, je během kocoviny narušena. Ale co "vyšší" myšlenkové procesy, jako je zodpovědnost za rozhodování nebo schopnost posoudit vlastní chování a náladu?



Zde se ukazuje významná mezera ve vědě. Je jen málo studií, které by zkoumaly klíčovou poruchu procesů tohoto vyššího myšlení. Přitom by pochopení v tomto směru bylo nesmírně cenné a poskytlo by vysvětlení, proč se někteří lidé rozhodnou dát během kocoviny výpověď nebo proč je kocovina často spojována s horší výkonností a častými konflikty s nadřízenými či kolegy.