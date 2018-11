Je cesta dlouhověkosti ukrytá v životě bez jídla? Vědci jsou skeptičtí

Genetická výbava a složení jídelníčku znamenají pro dlouhověkost mnohem víc než počet kalorií…

Před několika lety se především v USA objevilo silné hnutí, jež tvrdilo, že našlo cestu k dlouhověkosti. Opíralo se nejen o instinkt, ale také o výsledky několika vědeckých studií, které naznačovaly to stejné. Jedním z největších zastánců hladovění je v USA známý Aubrey de Grey z institutu SENS. Podle nejnovějších poznatků se ale zdá, že je na velkém omylu…

Nová americká studie zveřejněná v prestižním časopise Nature zasadila těžkou ránu zastáncům teorie, podle které je výrazné omezení přísunu kalorií cestou k dlouhověkosti. Vědci čtvrt století sledovali dvě skupiny makaků, z nichž jedna byla na normální stravě, druhá pak dostávala o 30 procent kalorií méně. Zvířata z obou skupin se ale dožila stejného věku.

Předchozí podobné výzkumy u laboratorních krys a myší přitom zjistily, že omezení kalorií v jejich stravě těmto hlodavcům prodlužuje život o 30 až 40 procent. V roce 2009 pak vědci z Wisconsinské univerzity dospěli k podobnému závěru u makaků, kteří jsou lidem geneticky bližší než krysy či myši.

Hladovění postavené na hlavu

Někteří lidé pak začali omezovat počet kalorií ve své stravě až o 30 procent pod doporučovaných 2200 kalorií, které by člověk měl denně sníst. Nová studie baltimorského Národního institutu pro stárnutí (NIA) ale možná jejich dobrovolné hladovění poněkud staví na hlavu. Její autoři zároveň zpochybnili i předchozí wisconsinskou studii. Kdyby podle nich do výzkumu zahrnula i opice, které podle jeho autorů neuhynuly na následky stárnutí, výsledky obou výzkumů by byly totožné.

Baltimorský institut v souvislosti s omezeným přísunem kalorií zjistil jen jeden hmatatelný přínos. U makaků na dietě se různé choroby související se stářím objevovaly později. Jinak byly přínosy omezené stravy smíšené. Zatímco u samců znamenala nižší úrovně cholesterolu, u samic ne. Dieta také v průměru snížila riziko rakoviny, zároveň ale mírně zvýšila výskyt kardiovaskulárních problémů.

Ramadán je opravdovou zkouškou vůle. Ale i muslimové jsou jen lidé a ví, jak pravidla obejít

Někteří vědci ale ještě nad teorií delšího života při omezení spotřeby kalorií nelámou hůl. Podle nich jsou i přes pochyby o metodologii wisconsinské studie závěry obou výzkumů rovnocenné. Zastánci dobrovolného hladovění se pak novými závěry nenechávají zviklat. Domnívají se, že omezení kalorií minimálně prospívá zdraví či duševní svěžesti.

"Mívám hlad," říká neurolog Mark Mattson z baltimorského Národního institutu, který se na studii svých kolegů nepodílel a který ve všední dny vynechává snídani a oběd a o víkendech jen snídani. "Myslím si ale, že mít hlad je prospěšné," dodal.

