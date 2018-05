Jen polovina z našich přátel nás má stejně ráda jako my je, zjistili vědci

Vědci z Massachusettského technologického institutu analyzovali vzájemné vztahy u skupiny 84 lidí ve věku 23 až 38 let, kteří se znali. Byli požádáni, aby ohodnotili, jak blízcí jsou si na stupnici od 0 do 5, kdy 0 znamenala „moc ho neznám“, 3 „je to kamarád“ a 5 „jde o jednoho z mých nejlepších přátel“.

Zatímco 94 % respondentů očekávalo, že se jejich pocity s názory druhých budou shodovat, odborníci zjistili, že tomu tak bylo pouze u 53 %. Dalo by se oponovat, že vzorek byl příliš malý, jenže studie se shoduje s výsledky několika dalších, které proběhly v minulých letech a zúčastnilo se jich celkem více než 92 000 osob. Shoda v pohledu na přátelství se pohybovala od 34 % do 53 %.

Vzájemná důvěra, nebo jen výhodný obchod?

Skutečnost, jak velkou mezeru máme ve vzájemném vnímání přátelství, poukazuje na řadu souvisejících problémů – od naší neschopnosti jasně definovat přátelství, až po špatnou představu o druzích lidech, kteří jsou nám blízcí a často ovlivňují naše rozhodování.

Odborník Alex Pentland naznačuje, že neschopnost pochopit, jaký vztah k nám mají druzí lidé, může pramenit z naší zoufalé snahy zachovat si líbivý obrázek sebe sama a uvěřit, že „když ho mám ráda já, musí mě mít rád i on“.

„Požádejte dospělé, aby definovali přátelství, a i od vědců, kteří se sociálními vztahy zabývají, dostanete jako odpověď jen rozpačité ticho.“



Přitom v dětství byl pojem „přátelství“ tak jasný:

- Přítel je někdo, kdo udělá cokoli pro mě a já pro něj.

- Přítel nikdy neporuší slib.

- Příteli klidně půjčím svůj oblíbený komiks.

- A hlavně: „Přátelé si nelžou.“



Jenže počátkem dospívání se to nějak zvrtne. Přátelství s některými lidmi je často bráno jako výhodný obchod. Navíc se snažíme mít kolem sebe stále víc a víc lidí, čímž ztrácíme představu o tom, co je to „opravdový přítel“.



„Lidé jsou tak dychtiví, aby maximalizovali efektivitu vztahů, nikam to však nevede. Mnohem lepší je udělat pořádnou čistku a nechat si pět opravdových kamarádů, kteří vás mají upřímně rádi,“ říká proslulý britský antropolog Robin Dunbar.

Správná pětka

Číslici pět odborník nezmiňuje náhodou. Vyšla ve studii, kterou vedl, jako odpověď na otázku, s kolika lidmi najednou jsme schopni udržet si blízké přátelství.



„Možná mi budete oponovat, že jich máte víc než pět, ale jste si ve všech případech jisti, že jde opravdu o kvalitní přátelství?“ ptá se Dunbar a doporučuje prohlédnout si seznam jmen na sociálních sítích, jako je Facebook.



Podle odborníků neplatí ani domněnka, že lidé s velkým množstvím přátel, mají možnost více ovlivnit ostatní. „Takoví lidé nejsou v ničem lepší. Naopak jsou na tom často hůř v navazování sociálních vazeb. Studie totiž naznačuje, že jejich vztahy buď nejsou oboustranné, nebo nemají tak silný dosah, jak se zdá.“



Pokud tedy hledáte někoho, kdo dokáže svým názorem může ovlivnit ostatní a podpořit případnou změnu, nedívejte se po jedinci se spoustou přátel, ale po skupině lidí s podobným počtem přátel.

