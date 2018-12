Jezírko Morning Glory je jako z jiné planety. Duhově barevný pramen najdete v Yellowstonu

Jezírko s názvem Morning Glory najdete v národním parku v americkém státě Wyoming. Odjakživa je velkým lákadlem. A není divu.

Nejkrásnější jezero na světě

Fascinující barva jezírka, které vytváří vyvěrající pramen, byla před několika desítkami let úplně jiná než dnes. Přírodní horký pramen byl tehdy zbarven sytou modrou barvou, nyní je barva světlejší. Výraznou barvu způsobují teplomilné bakterie. Kromě modrých a zelených odstínů se na obvodu objevuje žlutá, oranžová až načervenalá barva. Čas od času z jezírka vytryskne gejzír horké vody následovaný otřesem půdy.

Příběh, proč k zesvětlení barvy vůbec došlo, však tak tajemný není. Horký pramen navštěvovalo mnoho turistů a ti do něj po desítky let házeli mince (ale třeba i kameny a plechovky), a částečně tak ucpali teplé vodě průchod a celkově snížili jeho teplotu. Bakterie, které prospívají v horké vodě, začaly odumírat a barva začala blednout. Pracovníci parku se snažili ucpané otvory zprůchodnit, ale nepodařilo se jim to. Na proměnu v čase se podívejte do fotogalerie.

Vlevo je Morning Glory zachyceno v roce 1966 a vpravo pak o 4 roky později. Je jasně patrné, jak barva v tomto období výrazně zesvětlala. FOTO: Wikimedia

Modrý jako květ

Své jméno dostal po blankytně modrém květu svlačce (angl. morning glory označuje rostliny čeledi svlačcovitých). Jezírko bylo pojmenováno po E. N. McGowanové, ženě správce parku Charlese McGowana v roce 1883. McGowanová pramen nazývala právě podle květu modře kvetoucího svlačce. V roce 1989 se pak název začal běžně užívat.

Jezírko patří dlouhodobě k nejnavštěvovanějším místům národního parku. Podívejte se přímo na místo:

Další duhové jezero

V Yellowstonském parku je další podobné jezero - i ono hraje podobnými barvami. Jmenuje se Grand Prismatic a je největším horkým pramenem na území Spojených států (a třetí největší na světě). První zmínky o jezeře pochází až z počátku 19. století.

Za barvami i v tomto případě stojí bakterie v tenkých vrstvách (tzv. biofilmech) na stěnách a okraji. Ty produkují celou škálu barev - v závislosti na podílu chlorofylu a kartenoidů a na teplotě vody (v létě je barva jezera spíš do oranžova a červena, a v zimě se naopak jezero zabarvuje do temně zelené.

