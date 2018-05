Jsou olympionici ještě lidé? V mnohém se od nás normálních liší

Výkony olympijských vítězů jsou často neuvěřitelné. Často natolik, že to vyvolává otázku, zda jim v tom nepomáhají zakázané substance. Ale pravda je zřejmě jinde: špičkoví sportovci mají mnoho vlastností zcela odlišných od normálních smrtelníků. Vynikne to, když se podíváme na ty nejlepší z nejlepších.

Obři i trpaslíci

Mezi sportovci najdeme především extrémy, které vůbec nezapadají do průměrů. Pokud chce dnes sportovec přijít se špičkovým výkonem, musí být jeho tělo ideálně „navržené“ pro daný sport. To nejde bez správných genů a pomáhá samozřejmě i speciální cvičení. Bez vloh se však daleko nedostane… Nejlépe je to vidět na výšce sportovců. Nejvyšším olympionikem olympijských her v Londýně je čínský basketbalista Wang Žiži. Měří 214 centimetrů – to je o čtvrtinu víc průměrný čínský muž s výškou 169,4 centimetrů. Stejné extrémy najdeme také u nejmenšího olympionika letošních her, japonské gymnastky Asuky Teramotové. Ta měří 136 centimetrů, průměrná Japonka je přitom o dobrých 20 centimetrů vyšší. Ale to je jen začátek – sportovci se od nás totiž liší i zevnitř…

Inteligentní design?

Když se člověk podívá na plavce Michaela Phelpse, téměř by uvěřil v teorii inteligentního designu: takový organismus přece nemohl vzniknout náhodou, ale musel být stvořen za nějakým účelem. Možné to samozřejmě je, ale stejně je Phelpsovo těla fascinující.. Ne však příliš lidské…

Phelps je vysoký 193 centimetrů. Normální muž této výšky by měl mít rozpětí paží asi stejně velké – Phelps je má však téměř o 10 centimetrů delší. Naopak dolní polovinu těla má plavec kratší než průměrný muž jeho velikosti – odpovídá muži asi o 15 centimetrů menšímu než je Phelps. Právě tento tvar je pro plavání ideální, atlet tak může plně využívat síly a záběru svých paží a přitom minimalizuje odpor vody.

A to ani nemluvě o jeho ploutvích – pardon, chodidlech. Phelps nosí boty velikosti 14 (48,5) – jeho chodila tedy měří téměř 30 centimetrů. To je o tři centimetry víc, než má průměrný muž jeho výšky; Američan má tedy, co se týká kopání, desetiprocentní výhodu. Abychom byli spravedliví, musíme však přiznat, že mnozí plavci mají chodidla ještě obrovitější; například australský rekordman Ian Thorpe, má nohu sedmnáctku… Jen abnormálnímu tělu však nejde přiřknout všechny zásluhy; Phelps také drsně trénuje. Za týden údajně uplave 96 kilometrů – denně kvůli tomu zkonzumuje 12 000 kalorií (normální muž má spotřebu asi třetinovou).

Výjimečné tělo obsahuje i výjimečného ducha. Phelps by se dal označit za nemocného, trpí totiž hyperkinetickou poruchou (ADHD). Jde o neurovývjovou poruchu, která obyčejně brání lidem, aby se na něco delší dobu soustředili. Ne tak u Phelpse, tomu naopak pomáhá podávat ještě lepší výkony. A co to poněkud nadnesené tvrzení o atletech z titulku? Nevymysleli jsme si ho my, ale ruský plavec Alexander Suchorukov. Ten o Phelpsovi prohlásil: „Je to úplně normální chlápek, jen z jiné planety v úplně jiné galaxii…“

