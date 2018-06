Jupiter možná zachránil Zemi před katastrofální srážkou. Toto pondělí

V pondělí dopoledne se na Jupiteru stalo něco podivného. A bylo to zvláštní i na poměry této extrémní planety. NASA ani další kosmické agentury si toho nevšimly; nebýt amatérských astronomů, nevěděli bychom o tom ani my. Plynovou planetu zasáhlo nějaké kosmické těleso – a podle velikosti záblesku bylo velké. Opravdu velké. Pokud se potvrdí výpočty amatérských hvězdářů, Jupiter právě zachránil Zemi.

Prvním, kdo o intenzivním záblesku na povrchu Jupiteru informoval, byl Dan Petersen, jenž svůj objev popsal na serveru Cloudy Nights: „Dnes ráno, v 11:35 UT (univerzálního času, pozn. redakce) jsem pozoroval jasnou dvousekundovou explozi na povrchu planety Jupiter. Exploze měla v průměru asi 150 kilometrů. Pozoroval jsem ji pomocí dalekohledu Meade 12 LX200 GPS.“

Další amatérský astronom George Hall Jupiter v době exploze dokonce natáčel. Poté, co si přečetl informaci o Petersonově objevu, tak se k záznamu vrátil a prohlédl si, co vlastně nafilmoval. Fotografie v úvodu článku pochází právě z Hallova videa – je na ní vidět velikost exploze. Zatím sice není jisté, co přesně astronomové pozorovali, ale už brzy bude všechno jasnější.

Co by se stalo, kdyby Zemi zasáhl asteroid? Spočítejte si to!

Skvrna potvrdí pravdu

„Musíme počkat; už za pár dní uvidíme, jestli se kolem tohoto místa objeví tmavá skvrna,“ popsal Petersen na svém webu, co bude dál. Pokud skvrna opravdu vznikne, bude to jasný důkaz, že obří planeta si opravdu přitáhla kometu nebo asteroid. Podle editora vědeckých zpráv televize NBC Alana Boyla je to možné. Na stránkách stanice popisuje, jak důležitý je Jupiter pro ochranu pozemského života.

Slouží totiž jako jakýsi gravitační štít – díky své hmotnosti zachycuje mnoho těles, která by jinak pronikla do nitra naší sluneční soustavy a mohla případně dopadnout na Zemi. Někteří astronomové dokonce věří, že existence Jupiteru je pro Zemi klíčová; bez něj by život na naší planetě vypadal asi úplně jinak.

Tato událost kromě důležitosti Jupiteru pro život na Zemi zdůrazňuje také význam amatérů ve vědě. Přesvědčili se o tom v poslední době například archeologové, když nadšenci s hledačkami kovů dokázali zcela změnit stav vědeckého poznání v tomto oboru. Desetitisíce amatérských astronomů mají podobné ambice – díky jejich počtu a stále kvalitnějšímu (a současně levnějšímu) vybavení mohou monitorovat takovou část oblohy, jakou by profesionálové nikdy sledovat nemohli. Svůj význam už v případě Jupiteru amatéři prokázali několikrát: od roku 2009 na něm dopad jiného tělesa zaznamenali už třikrát.

Příklad jménem Shoemaker-Levy

Nejslavnějším dopadem obrovského tělesa na Jupiter je kometa Shoemaker-Levy 9. Její srážka s plynovým obrem roku 1994 byla první pozorovanou srážkou dvou těles ve sluneční soustavě. Na Jupiter vlastně nespadla celá kometa, ale pouze její úlomky roztrhané na kusy slapovou silou planety. Celkem šlo přibližně o dvacítku úlomků, ty největší měřily až tři kilometry a na povrch dopadaly rychlostí asi 60 kilometrů za sekundu.

Vědci tuto událost pozorovali pomocí Hubbleova vesmírného dalekohledu a dalekohledu Keck. Právě díky tomu víme, jak se takový dopad na povrchu Jupiteru projeví - vytvořily se na něm temné skvrny viditelné i rok po dopadu. Jen pro zajímavost - kinetická energie nejsilnějšího dopadu odpovídala 6 miliónům megatun trinitrotoluenu: to výrazně přesahuje zásoby jaderných zbraní všech světových mocností Země.

Doplnění: První stopy po obrovském výbuchu způsobeném dopadem asteroidu nebo komety měly být na Jupiteru k vidění ve středu dopoledne. Zatím je však žádný teleskop, profesionální ani amatérský, neodhalil…

FOTO: http://georgeastro.weebly.com/jupiter.html

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: