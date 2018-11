K ISS letí Drak. První soukromá loď se zásobami je na cestě

K Mezinárodní vesmírné stanici (ISS) z floridského Mysu Canaveral v neděli vyrazilo vesmírné plavidlo Dragon americké společnosti SpaceX. Informovala o tom agentura DPA, podle níž by první soukromá kosmická loď zásobující ISS k vesmírné stanici měla dorazit ve středu.

Dragon na oběžnou dráhu vynese přes 450 kilogramů materiálu. Převážnou část tvoří zásoby pro posádku komplexu, ale nechybí ani materiál potřebný pro vědecké experimenty, které astronauti na oběžné dráze provádějí. Na palubě soukromé lodi tak je například rostlina huseníček rolní, na níž chtějí astronauti studovat růst buněk v podmínkách mikrogravitace.

Podívejte se na to, jak vypadal start rakety Falcon 9:

Vesmírné plavidlo vynesené raketou Falcon 9 zůstane u ISS ukotveno několik týdnů. Od stanice se odpojí koncem října, poté při brzdném manévru sestoupí do atmosféry a na padácích se snese do Tichého oceánu. Zpět na Zemi by mělo dopravit 330 kilogramů materiálů z pokusů prováděných na oběžné dráze a 230 kilogramů už neužívaného vybavení stanice.

Let Dragonu je prvním z plánovaných 12 zásobovacích letů, které si u SpaceX za 1,6 miliardy dolarů (31 miliard korun) objednal americký Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA).

