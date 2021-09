Kdo umí zacházet s daty, má moc. Číst v datech vás naučí KPMG Data Festival

Umíte číst? A co v datech? Už si asi vůbec nedovedeme představit, jak složité by bylo žít v současném světě, kdybychom nedovedli číst. Jenže svět se posouvá dál a ke znalosti písmen a významům slov přibyla potřeba vyznat se v číslech a datech, která kolem nás každodenně vznikají, pochopit jejich význam a na jejich základě se rozhodovat. Velká část lidí je však stále datově negramotná, což bylo jedním z hlavních motivů pro vznik KPMG Data Festivalu, který nabízí unikátní příležitost k nahlédnutí do světa dat a datové analytiky. V pátek 8. října 2021 festival nabídne široké veřejnosti den plný přednášek a workshopů, v rámci kterých ukáže, že kdo umí zacházet s daty, má obrovskou moc.

Nenechte se manipulovat

Datová negramotnost vede k situacím, kdy lidé špatně hospodaří se svými penězi, věří mylně interpretovaným statistikám a přikládají význam závěrům, které nejsou založeny na skutečnosti nebo nejsou podloženy daty. Protože sami v datech číst neumějí, věří, že jim s tím někdo jiný, kdo v datech číst umí, pomůže. V té chvíli se ale stávají zranitelnými a lehce manipulovatelnými.

Data a schopnost je správně vyhodnocovat se tedy týkají každého z nás. V rámci KPMG Data Festivalu se můžete naučit, jak s daty pracovat, abyste získali moc poznávat a ovlivňovat věci kolem sebe, a jak data používat eticky ku prospěchu svému i okolí.

Zdroj: KPMG Data Festival

Akci pořádá xPORT Business Accelerator VŠE společně s platformou Data a Business a FIS VŠE. Festival se mimo jiné ohlédne i za událostmi posledního roku, který byl pro všechny z nás neobvyklý a datům přidal na důležitosti. Během dne je pro návštěvníky kromě přednášek a workshopů připraven také veletrh, v rámci kterého si účastníci budou moci promluvit s odborníky z firem a zjistit přímo z první ruky, jak data fungují v praxi. Porozumění datům se tak přiblíží zase o něco více.

O své know-how se na festivalu podělí startupy a firmy jako KPMG, Škoda Auto, Komerční banka, Nestlé, Manta, Fortuna, Enehano, Imper, Integromat, Logio, Adastra, Revolt BI, Komix, BizMachine, Born Digital, Kindred, Dataddo, Vodafone a mnoho dalších.

Festivalové brány se otevřou v Atriu Rajské budovy Vysoké školy ekonomické v Praze v pátek 8. října 2021 v 9 hodin ráno. Program je sestaven jak s ohledem na úplné začátečníky, tak pokročilé, a vstup je zdarma pro všechny účastníky z řad studentů, absolventů, široké veřejnosti i firem se zájmem o data.