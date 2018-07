Kdo z vás rozezná vránu, havrana a krkavce? Klid, to zvládne jen málokdo

Situaci úplně neulehčuje ani to, že vran u nás žijí dva druhy, občas mají různé barvy, kříží se navzájem a ještě si drze přelétávají do míst, kde by správně vůbec neměly žít. Tak jaký je klíč k poznávání těchto ptáků? Představme si je postupně…

Není vrána jako vrána

Vrána obecná má dva poddruhy – a jako naschvál žijí oba na území naší republiky. Vrána šedá a vrána černá obývají různá místa; pokud vránu uvidíte v západní části naší země, je to spíš vrána černá, na východě zase spíš vrána šedivá. Jak naznačuje jejich pojmenování, vrána černá je spíš černá, vrána šedá spíše šedivá. V místech, kde se oba druhy kříží, mají vrány různě barevné peří.

Vrána černá má černá křídla, její peří však není tak lesklé jako havraní. Vrána šedá má černá pouze křídla, ocas a hlavu, zbytek těla je šedivý. Oba poddruhy mají asi metrové rozpětí křídel, vrána černá je o něco málo menší – pěticentimetrový rozdíl v rozpětí křídel však oko laika nerozezná. Můžete je vidět téměř kdekoliv; žijí v lesích, na polích, ale užívají si i život na smetištích. Vrány u nás zůstávají po celý rok.

Vrána je inteligentní zvíře. Když se potřebuje najíst, dokáže řídit dopravu, když pobavit, umí válet sudy. Nevěříte? Podívejte se na VIDEO.

Havran neřek víckrát ne

Havran polní je podobně velký jako vrána a na první pohled ho od ní neodlišíte. Pozorné oko však snadno najde spoustu dost výrazných rozdílů. Ten základní je v barvě. Havraní peří má namodralou barvu a leskne se, vraní jsme popsali výše. Také zobák je spolehlivým rozpoznávacím znamením – vrána ho má černý, zatímco havran spíš do šeda a ještě navíc olysalý. Spolehlivým způsobem, jak rozeznat havrana od vrány, jsou také kalhotky. Tak se nazývá odstávající opeření na končetinách, které mají pouze havrani, nikoliv vrány nebo krkavci.

Havrani k nám přilétají na zimu, většinou v obrovských hejnech. Někteří havrani však žijí i u nás v létě, ale to na zimu odlétají do „teplých krajin“ západní Evropy. Od vrány je můžete odlišit i způsobem chování. Zatímco vrány vydrží na zemi spíše kratší dobu, havrani po ní běhají rádi a dlouze… Většina černých ptáků, které vidíme v zimě ve městech, jsou právě havrani - a to přesto, že jim 90 procent lidí říká vrány.

Rumburak

Krkavec velký se dá od vrány a havrana rozeznat bez problémů – je výrazně větší. Má až 120 centimetrové rozpětí křídel, výrazný zobák a mohutný trup. Zatímco ti největší havrani a vrány váží asi 600-700 gramů, krkavec může dosáhnout hmotnosti až 1,5 kila. Má černou barvu peří, zobáku i nohou, na hrdle mu kovově lesklé peří charakteristicky odstává.

Na krkavce už u nás téměř nenarazíte; nejčastěji se dají spatřit na Šumavě, jinak už většinou jen v zoologických zahradách. Současně je to velice opatrný pták, který se nerad dává spatřit. Je u nás zákonem chráněný. Právě krkavce znáte z pohádky o Arabele - v něj se proměňoval kouzelník Rumburak. Byl to také krkavec (nikoliv havran), kdo ve slavné básni E. A. Poea pravil: "Never more!" Krkavci jsou opravdu schopní naučit se některá slova, jedná se údajně o výjimečně inteligentní ptáky.

Nejmenší mezi krkavcovitými

Kavka obecná se může s těmito ptáky splést jen výjimečně. Je sice příbuzná krkavce, ale je výrazně drobnější. Rozpětí křídel kolem 60-70 centimetrů ji spolehlivě odliší od větších krkavcovitých ptáků. Pokud byste měli podezření, že pták před vámi je kavka, podívejte se mu do očí – kavka je charakteristická tím, že je má stříbřité. Její peří je černé až do šeda, občas se stříbřitým náhledem…

Na kavku také narazíte jen výjimečně; žije jich u nás maximálně 40 000 a jsou ohrožené. Do stejné čeledi krkavcovitých, tedy mezi příbuzné vrány, havrana i kravce, patří dále sojka obecná a zlověstná, straka obecná a modrá a kavče žlutozobé a červenozobé. Ty už ale snadno poznáte sami, anebo jsou tak vzácní, že je nemáte šanci jen tak uvidět.

