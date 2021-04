Kdy jet do Chorvatska, aby byla dovolená přesně podle vašeho gusta

A jak si tedy naplánovat dovolenou? Nestačí se soustředit jen na to, v jakém ročním období se do země svých snů vypravíte. V úvahu je třeba brát i zeměpisnou polohu a další důležité faktory.

Počasí ve vnitrozemí a na ostrovech se značně liší

Chorvatsko není tak kompaktní, jako naše Česká republika. Zatímco u nás řešíme nejvýše rozdíly mezi horami a nížinami, v oblíbené dovolenkové destinaci je nutné rozlišovat mnohé další faktory. A jaké to jsou?

Počasí na pobřeží je mnohem stabilnější než to ve vnitrozemí.

Možná vás to překvapí, ale blízkost vody opravdu dokáže teplotní rozdíly značně stabilizovat. Počasí panující v okolí velkých vodních ploch, kam moře bezpochyby patří, tak ničím nerušené dovolené přeje mnohem více. V zásadě by se dalo říct, že je do značné míry podobné našemu. A to od úhrnů srážek až po nejvyšší letní teploty. Největší rozdíl je tak patrný v zimě. V Chorvatsku totiž sněží ve větší míře spíše výjimečně

Kdy do Chorvatska podle ročního období

I když se počasí v Chorvatsku od toho našeho liší jen minimálně, přesto se vyplatí dovolenou opravdu dobře plánovat. Podívejte se, co očekávat od jednotlivých ročních dob. I v této zemi totiž znají jaro, léto, podzim a zimu – stejně jako my.

Jarní počasí leckdy příjemně překvapí teplotními extrémy

Dáváte při svých cestách přednost návštěvám památek a cestování po nejrůznějších zajímavostech? Pak je pro vás chorvatské jaro jako stvořené. Nese se totiž v duchu poměrně rychle vzrůstajících teplot a už v polovině května vás může překvapit 20 °C. Běžnějších je však 12-15 °C. Nemáte-li rádi horko na fakultativních výletech ani bezcílné polehávání v moři, pak jste tu na správném místě a ve správném čase.

Léto potěší milovníky slunce

Jde o hlavní sezonu turismu a není se čemu divit. Vždyť srážky jsou tu během letních měsíců minimální a teploty nabízejí obvyklé rozmezí mezi 25-30 °C. A stejně je na tom i teplota moře, nabídne totiž velmi příjemných 28-30 °C.

Ovšem je třeba zmínit i extrémy. Lze se tu totiž setkat i s teplotami okolo 35 °C a opravdu nepříjemnými bouřkami. Můžete se jen tak posadit do křesla a užívat si zajímavé přírodní divadlo.

Podzim opět přeje milovníkům poznávání

V tomto ročním období klesají teploty jen zvolna, takže všeobecně je tu mnohem příjemněji než v ČR. Koupat se lze prakticky až do konce října, pokud vám nebudou vadit teploty vody 18-21 1°C. Opět doporučujeme cestování po památkách apod.

Zimní počasí v Chorvatsku

A co nejchladnější měsíce roku? Srážky jsou tu spíše dešťové a teploty se pohybují mezi 10-12 °C na pobřeží a 2-3 °C ve vnitrozemí. Chcete-li z českých plískanic ujet tak trochu do tepla, máte možnost.

Hlavní a vedlejší sezóna v Chorvatsku

Ať už je vaším cílem oblíbená Makarska riviéra nebo dáváte přednost třeba historickému Splitu, určitě byste měli vědět, kdy tu bývá takříkajíc nejvíce plno. Sezóny se v Chorvatsku dělí takto:

hlavní sezóna – červenec a srpen,

vedlejší sezóna – květen, červen a září

měsíce mimo sezónu.

Chcete-li vyrazit za sluníčkem, pak to budou v sezoně ostrovy Hvar a Korčula, jež nasbírají každý rok nejvíce slunečních hodin. Ve vedlejší sezoně jsou ceny už trochu vyšší a teplota moře je vhodná spíše pro otužilce. Naopak nejnižší ceny a minimální výskyt turistů zažijete v mimosezónním období. Je to tedy jen a jen na vás. Báječnou dovolenou si tu můžete naplánovat vždy.