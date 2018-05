Když se připravují na svatbu Somálky, bolí to

Některé ze somálských krásek se staly světoznámymi, jako například Iman, top modelka a manželka hudebníka Davida Bowie. Ale jestli jsou krásné nebo ne, se hned tak nepozná. Chodí většinou zahalené, vlasy maji stažené do uzlíku, přes uzlík šátek a přes šátek ještě přehozený dlouhý šál, aby z nich bylo vidět co nejméně, a aby vypadaly co nejošklivěji.

Při mých četných návštěvách Somálska je jedna z mých oblíbených zastávek vždy v salónu krásy v Hargeise, hlavním městě mezinárodně neuznaného Somálilandu.

Kyselina do kůže

Tam mají práce až nad hlavu, většinou s tím, aby přikrášlili movité Somálky na svatební hostiny. Dámy se sejdou v podvečer a v přítomnosti samých žen si náležitě odloží. Kadeřnice, masérky, ženy na make up, a ženy, které tetují hennou, se dají do práce.

Tetování hennou setsakramentsky bolí - jednou jsem si to chtěla vyzkoušet a do dneška nechápu, jak se mi podařilo nevyletět z kůže. Henna, malá nevinná rostlinka, se totiž namele na prášek, a aby měla schopnost barvit, namíchá se s kyselinou. Ale co, za krásu se trpí.

Bourákem kamsi do neznáma

Po několika hodinach mučení, těsně před půlnocí, jsou dívky náležitě připravené na onen slavný svatební obřad. Tváře mají jako beton, na vlasech několik vrstev laku a na sobě půjčené svatební šaty evropského stylu, které jim většinou moc dobře nepadnou. Venku už čekají velké bouráky, aby je odvezly neznámo kam, ale prý do nějakého hotelu, kam jsem, přes všechny mé návštěvy salonu, nebyla nikdy pozvána. Ale samozřejmě, než překročí práh salonu, všechnu tu krásu zase zakryjí tím hadrem, bez kterého si na ulici netroufnou.

Byla jsem v televizi

Ale jednou jsem na somálskou svatbu přece jen byla pozvána, a to v Londýně, v jednom z těch hodně drahých hotelů u Hyde Parku. Pozvánka byla na osmou večer. Sešlo se nás asi deset. Kolem desáté jsme začali pochybovat, jestli jsme na správné adrese.

Číšníci byli otrávení, měli připravenou večeři, chtěli servírovat, uklidit a jít domů. V jedenáct se z ničeho nic objevila svatební dvojice a za ní se hrnuly stovky svatebčanů. Jídla se ani nedotkli, zato bujaře tančili v rytmu somálských cajdáků.

Při jedné návštěve Hargeiského salonu krásy jsem se chvilku dívala na svatební video, které tam na televizní obrazovce běželo, a ejhle, najednou vidím sebe.

