Kočky touží po blízkém vztahu s lidmi možná víc než psi, ukázal výzkum

„Zdá se, že společnost podceňuje hloubku kočičích citů,“ říká vědkyně zabývající se chováním zvířat Kristyn Vitale z Oregonské státní univerzity. Vychází z výsledků experimentu, během kterého se svým týmem pozorovala, jak kočky – 79 koťat a 38 dospělých koček – reagují na své majitele v nepříliš přátelském prostředí.



Nejprve bylo kotě či kočka a jejich majitel umístěni společně do jedné místnosti. Člověk seděl v označeném kruhu a mohl se zvířetem navázat kontakt, jen když vstoupilo do kruhu. Po dvou minutách odešel z místnosti a nechal kočku samotnou. Po dalších dvou minutách se vrátil a znovu se posadil do kruhu.



Test se po celou dobu natáčel, aby vědci následně mohli analyzovat hloubku navázání vztahu zvířat se svým majitelem. Zatímco dospělé kočky prošly testem jednou, koťata dvakrát – krátce po narození a znovu o dva měsíce později, přičemž 39 koťat absolvovalo výcvikový kurz zaměřený socializaci a dalších 31 ne.



U koťat se ukázalo, že u devíti se nedá míra jejich socializace specifikovat. A ostatní? 64,3 procenta důvěřovalo svým majitelům a 35,7 váhalo, přičemž výcvik neměl na výsledky žádný vliv.



Dospělé kočky vykazovaly podobné výsledky: 65,8 procent důvěřovalo a 34,2 ne naplno.



Zajímavé bylo porovnat výsledky s výzkumem, který byl publikovaný v roce 2018 a týkal se sociálních vazeb u společenských psů. Tehdy se ukázalo, že 61 procent psů důvěřovalo svému majiteli a 39 % ne.



Studie týmu Kristyn Vitale tak ukázala, že i malé kočkovité šelmy můžou být společenské a dají přednost interakci s lidmi před jídlem a hračkami. Především však mají schopnost a tendenci navázat s lidmi hluboké sociální vazby, jen je vyjadřují specifickým způsobem.



„Většina koček je připoutána ke svému majiteli a v novém prostředí jej vnímá jako zdroj bezpečí,“ upozorňuje vědkyně zabývající se chováním zvířat Kristyn Vitale z Oregonské státní univerzity.



„Většina koček o vztah se svými majiteli stojí a považuje jej za zdroj bezpečí. Jediné, co je potřeba, je začít se zvířetem komunikovat a zjistit, jak reaguje. A stejně jako u psů, tak u psů je potřeba předem počítat i s možným odmítnutím,“ dodává Vitale.