Kolik nás stojí přírodní rezervace: a budeme na ně vůbec mít?

Téměř 60 miliard eur (1,5 bilionu korun) ročně by stálo udržování přírodních rezervací po celém světě a zřizování nových. Vyplývá to alespoň ze studie, kterou mezinárodní tým vědců publikoval v odborném časopise Science.

Před dvěma lety se mezinárodní společenství dohodlo na 20 cílech, jejichž naplnění má do roku 2020 vést k zastavení úbytku biodiverzity. "Financování ale zůstalo otevřené. Proto nikdo neví, kolik to bude stát," vysvětlil podnět ke studii Martin Schaefer z německé univerzity ve Freiburgu. Výzkumem chce spolu se svými kolegy dát vládám čísla, s nimiž mohou pracovat.

Zdroje nejsou

Vědci podle agentury DPA vyšli z dat o ptácích. Od expertů zjišťovali, kolik peněz se dává na ochranu určitých ohrožených druhů a kolik by bylo potřeba, aby tyto druhy nemusely čelit takovému ohrožení. Z nasbíraných údajů pak vytvořily různé matematické modely.

Na jejich základě přišli například na to, že by bylo potřeba ročně investovat asi 930 milionů eur (23,2 miliardy korun) na ochranu ptáků. Ve skutečnosti se na ni podle Schaefera vydá jen 12 procent této částky. Celkem by ochrana ohrožených zvířat přišla na přibližně 3,7 miliardy eur (92,3 miliardy korun). Ještě mnohem více by stálo udržování a rozšiřování chráněných oblastí, na něž by podle vědců bylo třeba 59,1 miliardy eur ročně.

I když se tato částka může zdát obrovská, odpovídá prý méně než 20 procentům peněz, které ročně lidé na celém světě zaplatí za nealkoholické nápoje. Navíc, čím déle budou státy s prosazováním biodiverzitních cílů váhat, tím více finančních prostředků na ně budou muset v budoucnu vynaložit, tvrdí vědci.

FOTO: Thinkstock

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: