Kontroverzní téma: Prospěla černochům léta v otroctví?

Drsné podmínky v otroctví, zejména v tom severoamerickém, se na Afričanech podepsaly mnoha způsoby. Většina byla rozhodně negativní, ale týmu čínských vědců se podařilo odhalit, že díky držení v otroctví získali černoši výhodné mutace genů.

U černochů žijících v Americe pochází jen 22 procent DNA od Evropanů, zjistil tým genetika Li Jina ze Šanghaje. Ostatní DNA je čistě afrického původu. Během doby v Americe však došlo v neuvěřitelně krátké době k obrovské změně genové výbavy černých obyvatel USA. Řada genů, jimiž byli vybavení, aby přežili v Africe, se ukázala být v nových podmínkách zbytečná. Extrémně rychle tak téměř vymizel gen pro srpkovitou anémii. V Africe chrání proti malárii, ale na americké půdě se jeho smysl postupně vytratil.

Řada nemocí, které jsou u Afro-američanů rozšířené častěji než u zbytku populace, zřejmě vznikla potřebou adaptovat se na nové a zcela nezvyklé podmínky. Organismy černochů se musely vypořádávat s extrémní zátěží zcela nového prostředí, na které nebyly připravené. A bílí otrokáři jim adaptaci vůbec neulehčovali. V tělech otroků došlo pod tlakem evoluce k obrovskému počtu změn, které je měly Americe více přizpůsobit. Vybralo si to však daň v podobě různých nemocí - černá populace v USA například dodnes výrazně více trpí rakovinou prostaty, sklerózou nebo vysokým tlakem. Bez těchto poruch a změn by však zřejmě černoši nepřežili vůbec. Výhody, které to mělo přinést, se však autorům studie zatím nepodařilo identifikovat…

Čínští vědci byli rychlostí těchto genetických změn zaskočeni – proběhly vlastně v průběhu pouhých několika generací. Evoluce ale tak rychle nepracuje; jak je tedy možné, že proběhly? Kulturní antropolog Craig Stanford z Univerzity Southern California řekl magazínu theGrio: “Biologická evoluce tak rychle opravdu nefunguje. Tyto změny by trvaly nejméně tisíce let. Nebýt člověka.“

Tento vědecký výzkum nehodnotil etičnost otrokářství. Pouze zkoumal to, jak se vyvíjely geny skupiny lidí vystavených obrovskému selekčnímu tlaku.

Podle Wilka měl obrovský význam selekční tlak, kterému byli černoši vystaveni především na otrokářských lodích, ale i v pozdějších letech života v otroctví. Na otrokářských lodích umíralo v nelidských podmínkách až 90 procent „nákladu“. Lidé, kteří takovou cestu přežili, a byla to výrazná menšina, museli být vybaveni výjimečnými genetickými vlastnostmi – například odolností proti nedostatku vody a potravin.

Tak obrovská selekce se musela na přeživších projevit, otázkou však je, zda byly vlastnosti výhodné pro přežití na těchto lodích výhodné také pro život na novém kontinentu. Podle Stanforda je to tak složitý problém, že na něj ještě hodně dlouho nenajdeme odpověď…

