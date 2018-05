Kousek od Země za týden proletí asteroid. Opravdu naší planetu mine?

Na necelých třicet tisíc kilometrů se přiblíží k Zemi planetka 2012 DA14. Asteroid prolétne kolem Země 15. února. Bude nejen uvnitř oběžné dráhy Měsíce, ale dostane se níže, než létají geostacionární satelity. ČTK to sdělila Česká astronomická společnost. Lidé budou mít podle ní možnost těleso spatřit malými dalekohledy.

Co by se stalo, kdyby Zemi zasáhl asteroid? Spočítejte si to!

Malá, ale dokázala by zničit velkoměsto

Nejblíže k Zemi bude planetka ve 20:26 SEČ. V té době se bude lidem jevit nejjasněji, bude jen o málo slabší než hvězdy viditelné pouhým okem. Jen několik minut po svém nejjasnějším průchodu pak doputuje asteroid nad střední Evropu, vyjde na východě společně se souhvězdím Panny. V té době však nastane její zatmění a pozorovat ji bude možné až ve 20:48.

Planetka 2012 DA14 je blízkozemní, v porovnání s řadou jiných asteroidů je velmi malá. Její průměr odhadují astronomové zhruba na 45 metrů. "Pokud by nás pouze nemíjela, ale přímo se strefila do Země, naši planetu by jistě nezničila," uvedl ředitel rokycanské hvězdárny Karel Halíř. Podle něj by ale nastal výbuch, který by byl schopen zničit velkoměsto i s širokým okolím.

V době, kdy bude těleso kolem Země procházet, však nezpůsobí vůbec nic. "Asteroid nezmění přílivy. Nezpůsobí výbuch sopky, ba nebude mít sebemenší vliv ani na počasí," vysvětlil Halíř.

Do blízkosti Země se planetka podle astronomů znovu dostane v roce 2020. Odborníci budou muset ještě upřesnit, nakolik se změní její dráha a jak přesně proletí. Ani za sedm let však prý kolize zcela jistě hrozit nebude.

Co na to říká NASA?

Ani podle NASA žádná srážka nehrozí. Ujistil o tom americký Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA).

Planetka váží zhruba 135 000 tun se Zemi nejvíce přiblíží (až na blízkost odpovídající desetině cesty ze Země na Měsíc) 15. února ve 20:24 SEČ, kdy přeletí nad pobřežím Sumatry rychlostí 7,8 kilometrů za vteřinu.

"V průměru se asteroid této velikosti do takové blízkosti Země dostává každých 40 let. Srážka s naší planetou hrozí každých 1200 let," upřesnil specialista na objekty nacházející se blízko Země Donald Yeomans během telefonické konference. Jakkoli blízkost asteroidu k Zemi bude podle odborníka pozoruhodně malá, "známe jeho dráhu natolik dobře, že můžeme dospět k závěru, že nehrozí srážka se Zemí."

Takhle by Země dopadnout neměla. Tvrdí to čeští vědci i NASA. Zdroj: Thinkstock

Při dalším průletu, v roce 2046, stejná planetka podle agentury AFP mine Zemi už ve vzdálenosti skoro miliardy kilometrů. 15. února však bude viditelná i amatérskými teleskopy z východní Evropy, Austrálie a Asie v podobě zářící tečky sunoucí se noční oblohou.

Pokud by asteroid této velikosti dopadl na Zemi, další expert NASA Lindsey Johnson se domnívá, že by způsobil škody srovnatelné s pádem "tunguzského meteoritu" v roce 1908 v neobydlené části Sibiře, kde zničil les v okruhu 20 kilometrů; údajně i jeho průlet byl pozorován na české obloze.

Tim Spahr z Harvardovy univerzity odhadl, že náraz by odpovídal výbuchu bomby o síle 2,4 megatun, což by stačilo k devastaci rozlehlé oblasti, ale nezpůsobilo by světovou pohromu. I na vyhlazení dinasaurů byl podle Spahra zapotřebí asteroid o průměru deseti kilometrů.

K obdobným závěrům dospěli i experti z České astronomické společnost, snad s drobným rozdílem, že těleso bude pozorovatelné i malými dalekohledy a nejblíže k Zemi bude planetka ve 20:26 SEČ. V té době se bude lidem jevit nejjasněji, bude jen o málo slabší než hvězdy viditelné pouhým okem. Jen několik minut po svém nejjasnějším průchodu pak doputuje asteroid nad střední Evropu, vyjde na východě společně se souhvězdím Panny. V té době však nastane její zatmění a pozorovat ji bude možné až ve 20:48.

Šance, že lidstvo nepřežije rok 2100, je 50 procent, tvrdí vědec

V době, kdy bude těleso kolem Země procházet, však nezpůsobí vůbec nic. "Asteroid nezmění přílivy. Nezpůsobí výbuch sopky, ba nebude mít sebemenší vliv ani na počasí," uvedl ředitel rokycanské hvězdárny Karel Halíř.

"Ještě před deseti lety bychom nedokázali planetku 2012 DA14 odhalit," uvedl Lindsey Johnson o pokroku posledních let. V sousedství naší planety se však prý nachází okolo půl milionu podobných objektů, které je obtížné vystopovat. Zatím jsou vědci s to v blízkosti planety odhalit 95 procent asteroidů o průměru jednoho kilometru a více.

ÚVODNÍ obrázek: Thinkstock

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: