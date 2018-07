Kouzelný ostrov Mosambik. Velký příběh malého ostrova

Patří k největší etnické skupině žijící v provinciích Mosambiku severně od řeky Zambezi. V době příjezdu Vasca da Gamy hovořili Makuové pouze jazykem Makhuwa a dle ústní tradice pocházel jejich národ z hor Namuli. Portugalci s nimi navázali četné kontakty na pevnině naproti Ostrovu a také v pobřežních estuáriích. Poznatky, které o této kultuře získaly, se týkaly především jejich jednoduché sociální organizace, neobvyklé materiální kultury a také úprav zevnějšku. Už v roce 1645 popsal jezuita António Gomes ženy kmene Makua tak, že: „Chodily špatně oblečené, takže se zakrývaly jen proužkem látky, zatímco mladé dívky pod 12 let byly úplně nahé. (…) Lidé měli sbroušené zuby „jako psi“, tetované obličeje i těla „tak krásná, jakoby vyšla z pekla.“ Kráse místních žen ozdobených šperky a typickou bílou zkrášlovací maskou musiro, údajně podlehl i slavný portugalský básník Luís de Camões, který zde pobýval mezi lety 1567-69. Život Makuů se obecně hodně točil kolem žen, jelikož žili v matrilineárně a matriarchálně uspořádaných klanech (nlocko), kde měly hlavní slovo nejstarší žena kmene, matka a nejstarší dcera (pia-muene), která se starala o dodržování kmenových tradic. Politická neuspořádanost Makuů vedla k tomu, že se o jejich ovládnutí pokoušela různá náboženství, ale nakonec to byl zejména vliv sunnitského Islámu, který do jejich života zanesl barvité tradice, jejichž podobu můžeme vidět dodnes – ať už se jedná o společenský tanec Tufo či muslimský zasvěcovací rituál chlapců nivunco (…). Poklidné ostrovní soužití, obchodní a kulturní směna mezi Portugalci, Makuy a Araby byla přerušena v polovině 16. století, kdy z nitra kontinentu podnikl svou brutální expanzi kmen Maravi. V současnosti, kdy původní unii multikulturního soužití patronuje i UNESCO, je populace Makuů decimována především hladem a epidemií AIDS.