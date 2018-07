Láska očima vědců: Co se s námi děje, když se zamilujeme?

Jakmile se zamilujeme, dopamin a oxytocin zaplaví náš mozek v oblastech spojených s potěšením a okamžitě zmírňuje naše vnímání bolesti. Stáváme se zároveň závislými a žene nás k němu silná po touha po sexu.



Mazlení, objímání a líbání toho, koho milujeme, snižuje hladinu stresu a zvyšuje pocit klidu, důvěry a bezpečí. Za tuto skutečnost vděčíme oxytocinu, zatímco zlepšení nálady má na svědomí dopamin.



Ale pěkně postupně. Podívejte se na to, co se s naším tělem děje, když se zamilujeme:

1. Tlaková níže

Zvýšený krevní tlak je nebezpečný stav, který vystavuje tělo zvýšenému riziku srdečního záchvatu, mrtvice či selhání ledvin. Léky a změna životního stylu můžou pomoci hypertenzi snížit. Výzkumy ale naznačují, že mnohem přirozenějším způsobem, jak snížit hladinu krevního tlaku, je právě láska.

Studie z roku 2007 vydaná americkým ministerstvem zdravotnictví, se zabývala vztahem mezi manželstvím, zdravím a dlouhověkostí, a zjistilo se, že manželské páry oproti ostatním mají nižší krevní tlak a také je u nich nižší riziko kardiovaskulárních onemocnění.



Výzkum, který se zaměřil na 3,5 milionu účastníků, zjistil, že manželské páry mladší 50 let měly o 12 % menší tendenci ke vzniku cévních onemocnění oproti lidem rozvedeným, ovdovělým či žijícím single.

2. Stresová houpačka

Ukazuje se, že v počáteční fázi vztahu se zvyšuje hladina kortizolu, což je hormon spojený se stresem. Jde o důsledek nejistoty z možnosti odmítnutí a úzkosti, zda druhý partner cítí to stejné co my.



Studie, která byla publikovaná v roce 2004, však ukázala, že u nově vzniklých párů se po 12 až 24 měsících vrátila hladina kortizolu k normálu. V dlouhodobém horizontu tak láska spíše stres spíš snižuje.

3. Pocit bezpečí

Jeden z důvodů, proč stres ustupuje do pozadí, je ten, že u zamilovaných narůstá pocit bezpečí spolu se sílící důvěrou vůči partnerovi.



Oxytocin, který se uvolňuje následkem fyzického kontaktu, prohlubuje naše pocity připoutání se k partnerovi, zároveň v nás vyvolává pocit spokojenosti, klidu a bezpečí.

4. Motýli v břiše

Víte, že na zamilovanost dokáže zajímavě, a ne vždy úplně vhodně, zareagovat i žaludek? "Váš emocionální mozek aktivuje bloudivý nerv, který vychází z mozku do vašich střev," vysvětluje psychiatr a neurolog Daniel Amen.



"Ať už jste nervózní, vzrušení či zamilovaní, tento nerv je stimulován a aktivuje střeva,“ dodává odborník.

5. Sílící štěstí

U zamilovaných se uvolňuje dopamin, který ovládá motivační centrum mozku, díky čemuž se páry cítí spokojeně a svoje pocity dokážou přenést i na ostatní.



V roce 2005 byla publikována v časopise Journal of Comparative Neurology studie, kdy lidé sledovali obrázky 17 osob, které se samy označily za zamilované.



Vědci zjistili, že lidé, kteří se dívali na fotografie zamilovaných osob, vykazovali mozkovou aktivitu ve dvou oblastech vysoce spojených s dopaminem.

6. Méně bolesti

Láska už několikrát dokázala, že umí snížit hladinu bolesti. Přestože lékaři upozorňují, že v případě většího zranění, se nelze spolehnout pouze na ni, má velkou moc.

Studie z roku 2010 zahrnovala funkční magnetickou rezonanci dobrovolníků, kteří byli krátce ve vztahu.

Vědci zjistili, že u lidí, kteří sledovali fotografie svých partnerů, se zvýšila aktivita v oblastech mozku, která je spojena s odměnou, což naznačuje, že láska snižuje pocit bolesti.



"Když jsou lidé v počáteční fázi vztahu, dochází k významným změnám v jejich náladě, což ovlivňuje i jejich vnímání bolesti," zněl závěr Seana Mackeyho, hlavního autora studie.

7. Nevinná závislost

Láska může být svým způsobem stejně návyková jako drogy. Vědci zaznamenali překrývající se neurochemické reakce ve stejných oblastech mozku u lidí, kteří jsou zamilovaní a těch, kteří jsou drogově závislí.



Studie z roku 2017 se podrobně zaměřila na vztah mezi závislostí a láskou. Autoři studie naznačili, že láska může být návyková, což dokazuje naše podráždění, pokud není delší dobu naplněna. Oficiální příručky pro klasifikaci lékařů však lásku mezi závislosti nezahrnují lásku.



Nicméně, některé z těchto pocitů můžou souviset se sexem. Stejně jako určité léky, tak i sex a orgasmus uvolňují dopamin v oblasti mozku, který se nazývá nukleus accumbens a hraje důležitou roli v mechanismech odměny, potěšení, smíchu, ale také závislosti, strachu a agrese.