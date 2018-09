Lochneska, yetti a olgoj chorchoj? Neexistují a existovat nemohou, tvrdí nová studie

Začněme trošku zeširoka. Už mnohokrát si vědci mysleli, že nějaký živočišný druh vymřel, jen aby se po několika letech jeho příslušníci někde vynořili v relativně velkém počtu. Mezi roky 1981 a 2001 bylo jen v Austrálii znovuobjeveno 89 druhů rostlin. A roku 1999 bylo ze seznamu 144 kandidátů na vymření vyřazeno 13 druhů savců.

Právě tato čísla jsou pro kryptozoology velmi častým argumentem pro to, že svět je natolik nepoznaný, že se v něm může nacházet ještě mnoho podivných tvorů. Opírají se také o několik historických příkladů, které jim dávají za pravdu. Například okapi – pralesní příbuzný žirafy byl až do roku 1901 pouhou legendou. Seriózní vědci jeho existenci nevěřili, biologové se zprávám z Afriky jen usmívali. Teprve když podal Sir Harry Johnston přesvědčivý důkaz, západní svět uvěřil. Dne se odhaduje, že na světě žije asi 20 000 příslušníků tohoto živočišného druhu… Tak proč by se v Himalájích nemohl skrývat sněžná opice yetti, v jezeře Loch Ness velký vodní dinosaurus a v mongolských pouštích jedovatý červ olgoj chorchoj?

Jedenáct a dost

Nemohl. Studie Diany O. Fisherové a Simona P. Blomberga publikovaná v renomovaném Proceedings of the Royal Society B se zaměřila na to, jak se daří dokazovat existence nebo potvrdit vymírání živočišných druhů. Z jejich výzkumu vyplývá, že většina druhů pokládaných za vymřelé je mnohem odolnějších, než se dříve vědci domnívali. Za vymřelé se dají prohlásit teprve tehdy, když daný druh nebyl pozorován déle než 50 let, nebo pokud toto zjištění vzejde z rozsáhlého průzkumu v oblasti, kde by měl žít.

A právě to je jádro problému – už mnohokrát se stalo, že dvě nebo tři speciální expedice tvora nenašly, a podařilo se to teprve té následující. Fischerová a Blomberg spočítali, že jedna nebo dvě expedice většinou tvora neobjeví, výrazně však rostou až do počtu šesti expedic. Pak se však křivka láme: sedmá a jakákoliv další expedice už mají pramalou šanci, že by mohli zvíře najít. Z výsledů výzkumu jasně vyplývá, že po jedenácté neúspěšné výpravě v podstatě neexistuje šance, že by daný tvor mohl ještě existovat.

Analýzy DNA mají vnést jasno do původu yettiho

Co to znamená pro kryptozoology? Samozřejmě špatné zprávy. Jen ve stopách sněžného muže už bylo podniknuto několik stovek výprav, u jezera Loch Ness pátrá po záhadném ještěrovi někdo permanentně. Počet jedenácti expedit byl překročen mnohonásobně – šance na reálnou existenci těchto tvorů je tedy nulová. Je nám líto, ale zabývat se dál tímto tajemstvím je zbytečné…

Nejslavnější záhadní tvorové světa

Yetti Slavného sněžného muže spatřil v Himalájích údajně i horolezec Reinhold Messner. Má jít až o dva metry vysokého chlupatého tvora podobného gorile, možná podobného gigantopithecovi, jenž žil v Číně. Podobné zvíře žije snad i v Mongolsku (almám) a Kanadě (sasquač). Všichni tito tvorové mají obří chodidla, hustou srst a podivnou vlastnost: dají se vyfotografovat vždy jen rozmazaně… Lochneska Kroniky hovoří o záhadném tvorovi v jezeře už v 5. století, ale nejvíc pozorování pochází z počátku 20. století. Roku 1933 dokonce dva angličtí manželé museli zastavit auto, protože jim lochneska lezla přes cestu. Vypadala prý jako plesiosaurus. Přestože je exitence takové žijící relikvie v relativně malém jezeře nesmyslná, nedá "Nessie" spát fanouškům záhad dodnes. Nejnovější kryptozoologické hypotézy tvrdí, že jde s 88 procentní jistotou o obřího obojživelníka příbuzného mlokům… Olgoj Chorchoj Téměř dva metry dlouhý červ by měl žít v poušti Gobi. Místní se ho bojí, protože prý zabíjí pouhým pohledem; podle českého kryptozoologa Ivana Mackerleho by mohl zabíjet elektrickým proudem. Mongolové na jeho existenci přísahají, vědecké důkazy stále chybí. Nejvíc se tak tento červ objevuje ve sci-fi románech - stal se údajně předlohou pro obří červy ze slavné Duny Franka Herberta… Kongamato Létající ještěr podobný pravěkému dimorfodonovi, který by měl údajně žít v močálech Konga a Angoly. Je prý podobný netopýrovi, ale má až dvoumetrové rozpětí křídel. Spatřit ho prý znamená jistou smrt… Jméno tohoto tvora znamená v překladu "rozbíječ lodí". Prazvláštní je, že oblast, kde má žít, se stala jedním z nejoblíbenějších míst, kde ornitologové studují ptactvo; nikdo z biologů však nehlásil, že by mezi ptáky pozoroval dvoumetrového dinosaura… Mokele mobembe Další údajný dinosaurus by měl žít v Gabunu. Asi dvanáctimetrový ještěr podle popisů domorodců připomíná pravěkého brachiosaura, ale je značně útočný. Po jeho stopách se vydalo nejméně 15 expedic – všechny bez úspěchu… Jeden z nejslavnějších kryptozoologů, Roy Mackal, tvrdí, že mokele měří 9,1 metru a je příbuzným leguánů. Mackal se po stopách ještěra vypravil rovnou dvakrát - vždy se však vrátil bez jakéhokoliv důkazu…

Úvodní foto: Takto by mohl vypadat Mokele mobembe.

