Los Perdidos: Kaňon, který byste v Peru nečekali

Vyrazit můžete například na sandboarding, jízdu pouští s tzv. sand buggies, nebo vyšplhat na písečnou dunu zvedající se nad městem a pozorovat nádherný pouštní západ slunce.

Jen málo turistů ovšem ví, že asi dvě hodiny od Huacachiny se nachází další skrytý poklad – Canon de Los Perdidos. Povědomí o tomto neobvyklém a stále nepříliš navštěvovaném místě už se ovšem pomalu dostává k široké veřejnosti a túry do Kaňonu Los Perdidos začaly nabízet mnohé agentury ve městě Ica. My jsme do pouště vyrazili s Waranqu, kteří kromě samotného výletu ke kaňonu nabízí i další dobrodružství v poušti.

Asi po hodině jízdy na Pan-Amerikaně jsme dorazili do pouště a k našemu překvapení sjeli ze štěrkové cesty přímo mezi písečné duny. Začalo divoké poskakování, které jsme ovšem často prokládali zastávkami na focení a procházky v poušti. Náš řidič Luis a majitel agentury Waranqu v poušti vyrostl, znal ji tedy jako své boty a ukazoval nám ty nejzajímavější místa na cestě ke kaňonu.

Několik zastávek také obsahovalo prohlídku pouštních fosílií. Nejdříve to byly jen malé mořské mušle, krystaly zkamenělé soli a další neidentifikovatelné tvary, které v prehistorické době mohly být rostliny či živočiši. Nejzajímavější ale byla asi šestimetrová kostra nějaké mořské příšery, podle tvaru asi krokodýla, která na půl vyhrabaná ležela ve vyběleném písku.

Po téměř 4 hodinách nadšeného objevování pouště jsme dorazili ke kaňonu a před námi se otevřela obrovská díra v zemi, jejíž krásu lze jen těžko popsat slovy. Cañón de Los Perdidos byl miliony let vytvářen nyní téměř vyschlou řekou Seco (v překladu suchá), která se krátce za kaňonem vlévá do řeky Ica a pak do Pacifického oceánu. Voda přicházející z hor vytvořila svou vytrvalou silou dechberoucí krásu, která naštěstí skryta před davy turistů zůstala téměř nezměněna.

TIP: Vydejte se na zájezd do Peru a poznejte to nejkrásnější z této země. Čekají na vás přírodní památky, prohlídka měst, ochutnávka místní gastronomie a mnoho dalšího.

Kaňon jsme nejdříve obdivovali shora a vychutnávali si focení v klidu a tichu tohoto místa. Kromě nás bylo na místě ještě jedno auto, které ovšem odjelo krátce poté, co jsme my přijeli. Když jsme si dosyta vychutnali pohled shora, kaňon jsme ještě objeli a zaparkovali na jeho spodním konci. Mezi vysokými stěnami jsme se šli projít až k malému jezírku, které zde zůstalo pravděpodobně ještě od řeky Seco a nevysychalo díky spodním vodám. Společnost nám dělali jen pouštní dravci, kvílení větru a neúprosné slunce…

Později jsem udělala menší výzkum - na internetu jsem se dočetla, že tento 200 metrů hluboký kaňon byl objeven teprve v roce 2011. Náš průvodce Luis nám také vyprávěl, že navzdory častým zemětřesením, je kaňon stále stejný a turisté k němu začali jezdit až v posledních letech. Donedávna byla návštěva možná pouze s průvodcem, který znal cestu a měl dobrý jeep. Nyní je ovšem štěrková cesta ke kaňonu označená a mnoho agentur se sem vydává s dodávkami či klasickými městskými auty.

Pokud se chystáte do Peru, vyrazte i do Kaňonu Los Perdidos – šance, že uvidíte jeho zachovalou krásu a zažijete klid a mír pouště se zmenšuje s každou turistickou výpravou, která se na toto místo vydá.