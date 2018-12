MADAGASKAR - lemuři a černé krásky

Na Madagaskar letíme z ostrova Mauricius, odtud nás čeká krátký let do hlavního města Antananarivo. Vzhledem k tomu, že nemáme zakoupenou zpáteční letenku, připravuji si v duchu příběh pro celního úředníka, kterým ho obměkčím a on po nás nebude vyžadovat nesmyslnou zpáteční letenku. A protože štěstí přeje připraveným, vízum dostáváme u odbavení a to bez jediného dotazu na zpáteční letenku.

Před letištěm na nás čeká člověk z autopůjčovny, až do tohoto okamžiku je vše ideální. Zatím se nevyplnili negativní informace z webu, že se na Madagaskar nedostanete bez zpáteční letenky, že Vám na Madagaskaru nepůjčí auto bez řidiče, atd..