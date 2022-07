Mallorca, Itálie, Řecko. Objevte seznam destinací, které vás nezruinují

Mallorca

Největší španělský ostrov láká na azurové moře, romantické zátoky i nádhernou přírodu s horskými masivy. Kromě toho si vás snadno získá i cenovou dostupností – zpáteční letenky z Prahy na Mallorcu momentálně pořídíte v průměru za 4–5 tisíc korun, při troše štěstí i za mnohem méně. El Arenal se řadí k nejlevnějším letoviskům na Mallorce a je skvělou volbou pro všechny, komu nevadí dlouhé lidnaté pláže, mělké moře a typický dovolenkový ruch.

Ceny za dvoulůžkové hotelové pokoje zde v hlavní sezoně začínají na 2 tisících korun za noc a směrem na jih po pobřeží se zvyšují. Krásné koupání i nepřeberné možnosti výletů pak nabízí jihovýchodní pobřeží v čele s letovisky jako s'illot, Cala Millor nebo Cala d’Or.

Itálie

Představte si, že přes den chytáte bronz pod jihoevropským sluncem. Večer si pak vychutnáváte famózní Carbonara, popíjíte víno a celé to završíte pravým italským gelatem. Zní to jako dokonalá představa vaší letošní dovolené? Pak byste měli vědět, že za přijatelné peníze se snadno podíváte i dál než jen do Říma nebo věhlasného Caorle. V nabídkách srovnávačů výhodných letenek totiž mimo jiné objevíte města jako Milán, Bologna nebo Neapol, která nabídnou mnohem víc než jen slunné počasí a dobré jídlo. A za cenu zpátečních letenek okolo 2 tisíc korun by byl doslova hřích se do nich nepodívat.

Pro milovníky azurového moře a písčitých pláží

Jestliže prahnete spíše po relaxu na pláži, dejte si do hledáčku letoviska jako Tropea nebo hlavní město Kalábrie zvané Reggio di Calabria. Tropea svou scenérií a architekturou silně připomíná populární pobřeží Amalfi, jen není tak přelidněná a drahá. Poměrně za levno se letecky dostanete i na Sardinii do hlavního města Cagliari, kde můžete spojit plážový odpočinek s památkami a kulturou.

Řecko

Bílé malebné domečky, úzké uličky lemované oleandry a křišťálově čisté moře. Pokud jste si na svůj cestovatelský seznam ještě nepřipsali Řecko, čtěte dále. Mezi nejvyhledávanější ostrovy náležící k Balkánu patří bezesporu Kréta, Santorini, Rhodos, Zakynthos nebo zábavou sršící Mykonos. Málokdo už ale tuší, že souostroví skrývá i jiné perly, mnohdy levnější, a ne tak rušné.

Dostupné poklady mezi řeckými ostrovy

Překrásný Paros, který je součástí soustroví Kyklády, představuje skvělou alternativu k oblíbenému Santorini. Poklidný a málo známý Alonissos je zase oázou pro duši. Krásnou dovolenou bez toho, aniž by vaše peněženka plakala, prožijete také na ostrovech Naxos nebo Agistri.